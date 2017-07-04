Ankara'da Suriyelilerle vatandaşlar arasında gerginlik

Ankara’da Suriyeli mültecilerle vatandaşlar arasında çıkan kavgada, gergin anlar yaşandı. Meydana gelen olaylarda 1 kişi yaralanırken, polis ekipleri vatandaşlara biber gazıyla müdahalede bulundu. Bir Suriyeli mültecinin 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz e

Ankara'da Suriyelilerle mahalle sakinleri arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti. Çıkan olaylarda 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yenimahalle ilçesi Demetevler'de bulunan 2'inci Cadde üzerinde Suriyeliler ile mahalle sakinleri arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin büyümesi ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahalle sakinlerinin evlerinden çıkmasıyla büyüyen gerginlik, çevik kuvvet ekiplerinin plastik mermi ile müdahalesi ile yatıştı. Çıkan olaylarda çok sayıda ev ve iş yerinin camları kırılırken 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Emniyet güçlerin vatandaşlara 'evlerinize dönün' uyarılarıyla olaylar sakinleşirken, mahallede gergin bekleyiş sürüyor.

VALİ ERCAN TOPACA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan, Ankara Valisi Ercan Topaca Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Topaca "Yenimahalle İlçemizde büyük olaylar olduğu konusunda asılsız haberler yayılmaktadır. Gençler arasında küçük bir tartışma yaşanmıştır." ifadesini kullandı.