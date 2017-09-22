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Ankara'da Sıcak Saatler! Kritik MGK, 2 Saat Gecikmeyle Başladı

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Ankara'da Sıcak Saatler! Kritik MGK, 2 Saat Gecikmeyle Başladı
Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı, 2 saat gecikmeli başladı. MGK'nın ardından toplanacak olan Bakanlar Kurulu da 1 saatlik rötarla başlayacak.

Son dönemin en kritik MGK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. 2 saat gecikmeli başlayan MGK'nın en önemli gündem maddesi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandum. MGK, Bakanlar Kurulu ve yarın yapılacak olağanüstü Meclis toplantısı Türkiye'nin yol haritasını belirleyecek.

BAKANLAR KURULU'NA 1 SAATLİK RÖTAR

MGK toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 19.00'da Bakanlar Kurulutoplanacak.

MGK VE BAKANLAR KURULU'NUN ARDINDAN GÖZLER TBMM'DE OLACAK

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin referandum ısrarı sürerken Türkiye'de gözler bugün yapılacak Milli Güvenlik Kurulu (MGK) zirvesi ve hemen ardından toplanacak Bakanlar Kurulu'na çevrildi. Son dönemin en kritik MGK toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin net tavrı ve atacağı adımlar konusunda bu iki toplantıya işaret etmişti. MGK ve Bakanlar Kurulu'nun ardından gözler TBMM'de olacak.

İŞTE MGK'DA MASAYA YATIRILACAK KONULAR

27 Eylül'de yapılması plananan ancak Kuzey Irak'taki referandum nedeniyle öne alınan MGK toplantısında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandum başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler ele alınacak. MGK'da TSK'nın bölgeye yönelik harekât planları, son gelişmeler ışığında gözden geçirilecek. Irak sınırının hemen ötesinde olası bir çatışma ortamına karşı Türkiye'nin gerekli güvenlik tedbirlerini alması ve 75 km derinlikte olaylara müdahale ederek sınır güvenliğini sağlaması, AnkaraAnlaşması'ndan kaynaklanan bir hak olarak masaya gelecek.

DAHA SONRA BAKANLAR KURULU VAR

MGK toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 18.00'de Bakanlar Kurulutoplanacak. Bakanlar Kurulu'nda da MGK'da alınacak tavsiye kararlarının ela alınması ve IKBY'ye yönelik uygulanabilecek yaptırımların masaya yatırılması bekleniyor. Bu doğrultuda Türkiye'nin hava trafiğinin IKBY'ye kapatılması, Habur'dan yapılan ticaretten IKBY'ye aktarılan payın doğrudan merkezi yönetime aktarılması veya sınır kapısının değiştirilmesi, yine IKBY'nin petrol sevkiyatının yavaşlatılması ve işlenmiş petrol ürünleri satışının sınırlanması veya ileri aşamada bunların durdurulmasına varan yaptırım seçenekleri masaya yatırılacak. Barzani'nin Türkiye'deki şirketlerine yönelik denetimlerin sıkılaştırılması gibi önlemler de görüşülmesi beklenen konular arasında.

YAPTIRIMLARIN YOL HARİTASI ÇIKACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu Genel Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, IKBY'nin referandum kararına ilişkin "Bakanlar Kurulu da şüphesiz ki hem bunu değerlendirecek hem de kendi kanaatleriyle ne gibi yaptırımlar yapabiliriz veya yaparız ama bunlar tabii sıradan olmayacak. Biz bu kararlılığımızı ortaya koyacağız çünkü biz Kuzey Irak yerel yönetimini bugüne kadar hiç yalnız bırakmadık." ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN ABD'DEN BUGÜN DÖNDÜ

New York'ta yapılan BM zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve sonrasında Türkiye'ye döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanına indikten sonra toplantı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti.

 

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