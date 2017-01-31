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Ankara'da sıcak saatler!

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Ankara'da sıcak saatler!
Ankara'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin bulunduğu otomobil kentte hareketli saatler yaşanmasına neden oldu. Kaçan otomobil bir yaya çarptı. Kzanın ardından araçtaki biri kadın iki kişi gözaltına alındı, otomobilde yapılan aramada poş

Ankara'da sıcak saatler. Mamak ilçesine bağlı Şeyh Galip  Caddesi üzerinde asayiş uygulaması yapan polis ekibi, bir otomobili durdurmak istedi. İçerisinde biri kadın iki kişinin bulunduğu araç,  "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Kentte hareketli saatler yaşanmasına neden olan otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar  Özdemir'e çarptı. Özdemir, olay yerinde hayatını kaybetti.


Kazanın ardından Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus  ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan ve kimlikleri açıklanmayan iki zanlının  aracında yapılan incelemede, poşetlenmiş halde esrar ve eroin ele geçirildi.  Otomobil, çekiciyle detaylı incelenmek üzere Uyuşturucuyla Mücadele Şube  Müdürlüğüne götürüldü. Kazada hayatını kaybeden Özdemir'in cenazesi ise Adli Tıp Kurumuna  kaldırıldı.

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