Ankara'da Nükleer Madde Operasyonu Şoke Etti!

Ankara Emniyeti'nden büyük operasyon... Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçak Suçlarla Mücadele ekipleri, dünyada sadece ABD ve Rusya’nın ürettiği, stratejik ve kullanımı limitli olan yüksek miktarda Kaliforniyum isimli nükleer madde ele geçirdi.

Gramı 4 milyon dolar olan madde, füze başlıklarında ve kimyasal silah yapımında kullanılıyor. Ekipler, değeri 5 milyar dolar olan 1 kilo 441 gram madde ele geçirdi. 4 kişi gözaltına alındı.

"İKİ ÜLKE ÜRETEBİLİYOR, MİKTAR ENTERESAN"

İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Nükleer Araştırmalar Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Beril Tuğrul, Ankara'da ele geçirilen kaliforniyum ile ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Tuğrul, ele geçirilen miktarın yüksek olduğunu ve kaliforniyumu dünyada sadece iki ülkenin ürettiği anlattı. Prof. Dr. Beril Tuğrul'un açıklamaları şöyle:

"Miktar yüksek görünüyor. Esasında bizim doğada bulunmayan dediğimiz transuranik dediğimiz, uranyumdan sonraki elementlerden 98 numaralı. Ve dolayısıyla yapay olarak elde edilebilen bir element.

Farklı radyo izotopları vardır. Farklı amaçlarla kullanımı söz konusu olabiliyor. Nötron radyografisinde nötron kaynağı olarak kullanılması var Kaliforniyum 252'nin.