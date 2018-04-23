Ankara'da Kritik Toplantı Sona Erdi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin genel merkezinde Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. Görüşme sonrası iki lider ortak basın açıklaması yaptı.

Gazetecilerin ''Ortak aday var mı? Abdullah Gül’ün adı geçiyor'' sorusuna Karamollaoğlu, "Söylediğimiz, sizin o sorulara cevap, inşallah bu hafta sonuna doğru ortaya çıkar" yanıtını verdi.

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Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile görüştüKılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile görüştüKılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile görüştüKılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşmede Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Haluk Koç, Lale Karabıyık, TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da hazır bulundu.

Görüşmede 24 Haziran 2018'de yapılacak seçim, cumhurbaşkanı adayı ve ittifak konularının konuşulduğu belirtiliyor.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından görüşme sonrası iki lider ortak basın açıklaması yaptı.

KARAMOLLAOĞLU: 'YAPTIKLARI BÜYÜK JEST. BUNU HERKES YAPAMAZ'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu şunları söyledi:

''Genel Başkan ve arkadaşlarıyla güzel bir görüşme yaptık. Bu görüşmelerimiz hafta içi birtakım neticelerin çıkmasına, doğmasına vesile olacak. Bu sıkışık dönemde biz baskın seçim dedik, bazıları bunu hem baskın diyorsunuz hem seçime hazırız diyorsunuz ne manaya geliyor diyor. İfade ettiği mana iki ayağımızı bir pabuca soktular. İfade ettiği mana iki ayağımızı bir pabuca soktular. Ceketinizi bile alıp evden çıkmaya kalktığınız zaman bunu 2-3 dakika içinde yapmak, bir de 15-20 dakikanın içinde rahat rahat çıkmak var. Bu fırsatı vermeden bir panik havasında iktidar seçime gitme kararı aldı. Kurumları da zorluyorlar. Sayın Genel Başkanı ve arkadaşları tebrik ettim. Çünkü bir potansiyeli olan İYİ Parti seçime girmeme riskiyle karşı karşıya kalacaktı. Yaptıkları büyük bir jest. Bunu da herkes yapamaz. Bundan dolayı kendilerini tebrik ettim. Çünkü neticede oy verecek olan vatandaş oy verme hakkını kullanacak, başka bir şey yapmayacak ki. Bundan dolayı şu anda biz temelde kendi partilerimizin menfaatlerinden çok ülkemizin geleceğiyle ilgili bir takım konularda dirsek temasına, işbirliğine ihtiyacımız olduğunu gördük. Bu konudaki görüşlerimiz, çalışmalarımız inşallah bu hafta içinde belki neticelenir diye ümit ediyorum.''

KILIÇDAROĞLU: VERİMLİ BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise görüşme ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

''Sayın Genel Başkan'la verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İYİ Parti’ye verdiğimiz destek, elbetteki bir demokrasiyi savunuyoruz. Gücü elinde bulunduran bir siyasi iktidarın bir partiyi seçime sokmamak için devletin kurumlarını kullanması bizim hazmedeceğimiz bir şey değildir. Önümüzdeki seçimler bir partinin, iki partinin sorunu değildir. Saadet Partisi’nin demokrasiye olan bağlılığı, bizim açımızdan da kendileri açısından da son derece olumludur.''

ABDULLAH GÜL SORUSUNA YANIT

''Ortak aday var mı? Abdullah Gül’ün adı geçiyor'' sorusuna SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Söylediğimiz, sizin o sorulara cevap, inşallah bu hafta sonuna doğru ortaya çıkar" cevabını verdi.