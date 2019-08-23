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ANKARA'DA KAYYIM PROTESTOSUNA POLİS MÜDAHALESİ!

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ANKARA'DA KAYYIM PROTESTOSUNA POLİS MÜDAHALESİ!
İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan 3 HDP'li Büyükşehir Belediye Başkanı kararına ilişkin Ankara'da eylem yapan gruba polis müdahale etti. 17 kişi gözaltına alındı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Mamak HDP İlçe Başkanlığı önündeki bir grup, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine yapılan kayyum atamaları ve HDP’li Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılmasını protesto eden eylem yaptı. Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gruba, ‘Ankara Valiliği'nce kamuya açık alanlarda her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandığı’ yönünde uyarılarda bulundu. Polis eylem yapan gruptan 17 kişiyi, gözaltına alındı. 

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