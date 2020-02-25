Ankarada Karantina

THY Tahran- İstanbul seferinde korona virüsü şüphesiyle Ankara'ya indi. 132 kişi karantina altında.

THY Tahran-İstanbul seferini yapan TK879 sayılı uçağı korona virüs şüphesi sebebyile Ankara Esenboğa Havalimanı'na indirdi. Sağlık ekipleri ilk muayenelrini yaptı.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN İLK AÇIKLAMA

"THY'ye ait uçakla gelen 132 Türk yolcu ve mürettebat karantina için Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir.Bilindiği üzere, 23 Şubat'tan itibaren, komşumuz İran’la kara, demir ve havayolu geçişleri durdurulmuştur. Kara sınırlarımız karşılıklı olarak kapalıdır ancak havayoluyla ülkemizden İran’a dönmek isteyen İran vatandaşları için dönüşler devam etmektedir."