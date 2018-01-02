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Ankara'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı

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Ankara'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Ankara'nın Mamak ilçesinde kar maskeli 3 kişinin bir kahvehaneye düzenlediği silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay, sabaha karşı saat 02.00 sıralarında Demirlibahçe Mahallesi Ağaçlı Sokak'ta meydana geldi. Araçla sokak üzerindeki bir kahvehanenin önüne gelen kar maskeli 3 kişi, silahla ateş açmaya başladı. Bu sırada kahvehanede bulunan bir kişi de silahla araçtaki kişilere karşılık verdi. Çıkan çatışmada kahvehanede bulunan Fırat K., Murat K., Ayşe K. Ümit Aygün ile olayın meydana geldiği binada oturan ve çatışma sırasında dışarı çıktığı sırada boynundan yaralanan İshak T., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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