  • BIST 120.249
  • Altın 292,792
  • Dolar 5,8693
  • Euro 6,5350
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKADünyanın gözü Washington’da: Trump’a azil oy çokluğuyla kabul edildi

Ankara'da Gökçek'e 576 Milyon liralık soruşturma

»
Ankara'da Gökçek'e 576 Milyon liralık soruşturma
Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketi ANFA tarafından 2015 yılında 1,7 milyar TL’ye ihale edilen ihaleye yönelik Teftiş Kurulu soruşturması tamamlandı. Belediye 576 milyon lira zarara uğratıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketi ANFA tarafından 2015 yılında 1,7 milyar TL’ye ihale edilen "Parklar, Refüjler, Yan Bantların Yeşil Alanları, Piknik Alanları, Rekreasyon Alanları, Mezarlıklar, Havuzlar ve Göletler ile Belediye’ye Ait Tesislerin Bitkisel, İnşaat, Tesisat, Elektrik, Bakım ve Onarım Hizmet Alımı" işine yönelik olarak Teftiş Kurulu soruşturması ortaya çıktı. Soruşturma sonucunda Belediye’nin 576 milyon TL’lik zarara uğratıldığı gerekçesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 28 Aralık 2015’te ANFA Şirketi’ne 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2017 tarihlerini kapsayan 1.722.220.502.79 TL bedelli "Ankara İl Sınırları İçerisinde Bulunan Parklar, Refüjler, Yan Bantların Yeşil Alanları, Piknik Alanları, Rekreasyon Alanları, Mezarlıklar, Havuzlar ve Göletler ile Belediyemize Ait Tesislerin Bitkisel, İnşaat, Tesisat, Elektrik, Bakım ve Onarım Hizmet Alımı" işini ihale etti.

Buna göre 2015 yılında yapılan ihale sözleşmesinin 20 Ocak 2016 tarihinde imzalandığı belirtildi. 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında belirlenen iş süresine, işe 25 Ocak 2016 tarihi itibariyle başlandı.

 

 

 

Genel Sekreterlik Makamı'nın 02 Ocak 2018 tarihli Olur’u ile "İş Bitimi Süresi"nden itibaren 92 takvim günü ilave süre verilerek 02 Nisan 2018 tarihine kadar iş süresinin uzatıldığı, dolayısı ile işin yaklaşık 28 aylık bir süreye yayıldığı ifade edildi.

Teftiş Kurulu tarafından yapılan incelemede işin ihalesinde iş kalemi olarak 5301 pozun yer aldığı, ancak işin uygulaması esnasında 1817 pozda çalışılmadığı belirlendi. Bununla birlikte yapılan pozlardaki belirtilen metrekarelerin (çeşitli kullanım alanlarındaki çim, çiçeklik alan, ağaçlık alan, sert zemin temizliği gibi) hakediş evraklarında yükseltilerek yansıtıldığı tespit edildi.

576 MİLYON ZARAR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılan teftişte alım ile ilgili 576.677.000,45 TL idari zarar olduğu tespit edildi. Kurul raporundayaklaşık maliyetin piyasa fiyatlarından çok yüksek olduğu ve fiyatı yüksek olan imalatların miktarının arttırılması nedeni idare zararına neden olunduğu da vurgulandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği soruşturma sonucunda kurumun 576 milyon TL’lik zarara uğratıldığı gerekçesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ayrıca ihaleyi alan şirketler hakkında da idareyi zarara uğrattıkları gerekçesiyle ek soruşturma başlatıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Libya Konusunu Türkiye ile Görüşecek19 Aralık 2019 Perşembe 16:02
  • Eşine Az Rastlanır Bir Mülteci Kriziyle Karşı Karşıyayız17 Aralık 2019 Salı 13:20
  • Rusya'dan Son Dakika Açıklaması!17 Aralık 2019 Salı 12:48
  • İçişleri Bakanlığı: 2 Terörist Sınır Dışı Edildi17 Aralık 2019 Salı 11:35
  • Ahmet Davutoğlu Partisini Resmen Açıkladı!13 Aralık 2019 Cuma 12:42
  • Erdoğan Üzüntüyle Neyi Takip Ediyor?09 Aralık 2019 Pazartesi 16:14
  • Erdoğan'dan Sert Tepki09 Aralık 2019 Pazartesi 14:16
  • AB'yi Ayağa Kaldıran Harita!06 Aralık 2019 Cuma 11:43
  • Flaş... 3 Belediye Başkanı Gözaltına Alındı!06 Aralık 2019 Cuma 11:32
  • RUHANİ ANKARA'DAYKEN, TRUMP, ONU TWİTTER'DAN SUÇLADI!16 Eylül 2019 Pazartesi 17:13
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim