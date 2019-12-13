Ankara'da FETÖ Operasyonu! Sınav Sorularını Çalmışlardı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2009 yılında yapılan polis koleji giriş sınavında, FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin, sınav öncesinde sorulara erişerek, örgüt üyelerine verdikleri belirlendi. Yazılı sınav sorularını alarak polis kolejine yerleştikleri tespit edilen 64 şüpheli hakkında Ankara dahil 24 ilde gözaltı kararı verilirken, 1 şüphelinin tutuklu olduğu belirlendi. Açıklamada, "2009 polis koleji giriş sınavında soruları önceden temin ederek koleje yerleştikleri tespit edilen toplamda 310 şüpheli öğrenciden, bu operasyon ile birlikte, hakkında işlem yapılmayan örgüt üyesi kalmamıştır. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir" denildi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2009 yılında sınav sorularını alarak polis kolejine yerleştikleri tespit edilen 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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