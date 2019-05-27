Ankara Altındağ karacaören ilçesinde Büyüklük 2.8 (ML) Enlem 40.0100 (K) Boylam 32.9465 (D) Derinlik 6.98 (KM) deprem meydana geldi.
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ANKARA'DA DEPREM
İHA'nın haberine göre Ankara’da 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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