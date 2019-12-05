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Ankara'da DEAŞ operasyonu! Yakalandılar...
Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle irtibatı belirlenerek gözaltı kararı verilen DEAŞ üyesi 12 yabancı uyrukludan 7'si Ankara'da gözaltına alındı
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- 12:45 - EGM'ye 6 Adet 'Bayraktar TB2' Teslim Edildi
- 12:44 - Ankara'da DEAŞ operasyonu! Yakalandılar...
- 12:28 - Sigarada Tek Tip Paket Dönemi Resmen Başladı
- 12:18 - DİSK'ten Asgari Ücret Önerisini Açıkladı
- 12:17 - Başsavcılık'tan Ceren Özdamar Cinayeti Açıklaması
- 12:10 - Bakan Varank'tan İstihdam Müjdesi
- 12:05 - Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir açıklaması
- 11:59 - Memur ve Emekliler 2020 Yılında Ne Kadar Zam Alacak?
- 11:00 - Katilin İfadesi Şok Etti!
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