Adı: Çiçero
Hani 19 milyon nüfusu olan Türkiye’nin bütün baskılara rağmen girmediği, 60 milyon civarında asker ve sivilin hayatını kaybettiği savaş… Türkiye, bombalanmaya karşın karartmalarla, sanayisinin yavaşlaması, erzak sorunun yaşanması, ekmeğin karne ile verilmesi pahasına savaşa girmedi ve bir tek vatandaşını bile dünyanın bu en kanlı savaşında kaybetmedi…
Türkiye savaşa girmedi, ama savaşın seyrini değiştirecek bütün olaylar Ankara’da, Alman ve İngiliz elçiliğinde yaşandı… Nasıl mı? Yazı'nın devamını linke tıklayarak okuyabilirsiniz http://www.haberkonseyi.com/ankarada-casuslar-savasi-1245yy.htm
- BIST 97.955
- Altın 219,646
- Dolar 5,3378
- Euro 6,0661
- İstanbul 6 °C
- Ankara 5 °C
- İzmir'de yangın
- Ankara'da casuslar savaşı
- Olayın suçlusu ne serdar ne Gürcistan suçlu organizasyon
- Alköl'ü fazla kaçırdılar kaza yaptılar
- Suriye'de Konvaya saldırı 5 kişi öldü
- Gece de yüzüğü konuşuldu
- Binali yıldırım propaganda'ya başladı
- Ekip arkadaşları yalnız bırakmadı
- Jennifer Lopez instagram'ı salladı
- Takipçisi Chloe'yi fena kızdırdı.
- Türbanlı or Not!
- 10 milyon kişi elektrik desteğinden yararlanacak
- İsrail hedefleri vurdu
- Soğuk havaya kurt'da dayanamadı
- Afganistan'da askeri üsse saldırı
Ankara'da casuslar savaşı
Önümüzdeki günlerde 2. Dünya Savaşı’nın bir anlamda kaderini değiştiren ve merkezi Ankara olan çok önemli bir film vizyona giriyor…
Adı: Çiçero
Etiketler: Uğur Güneri, Ankara, Çiçero
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İzmir'de yangınİzmir'in Çiğli ilçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuru yemiş fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Ankara'da casuslar savaşıÖnümüzdeki günlerde 2. Dünya Savaşı’nın bir anlamda kaderini değiştiren ve merkezi Ankara olan çok önemli bir film vizyona giriyor…
Suriye'de Konvaya saldırı 5 kişi öldüAFP, Suriye'de ABD/YPG konvoyunu hedef alan intihar saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda 5 kişi öldüğü belirtiliyor.
Binali yıldırım propaganda'ya başladıTBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yenikapı'dan Üsküdar'a Marmaray ile yolculuk yaptı.
Türbanlı or Not!Geçtiğimiz günlerde; hatta tarih vereyim 4 Ocak’ta BBC Türkçe’de bir belgesel dikkatimi çekti. Film, başörtüsünü çıkararak “zincirlerinden kurtulan” kadınları konu alıyordu.
VİDEO GALERİ
- 17:37 - İzmir'de yangın
- 17:30 - Ankara'da casuslar savaşı
- 17:13 - Olayın suçlusu ne serdar ne Gürcistan suçlu organizasyon
- 16:50 - Alköl'ü fazla kaçırdılar kaza yaptılar
- 16:28 - Suriye'de Konvaya saldırı 5 kişi öldü
- 16:26 - Gece de yüzüğü konuşuldu
- 15:25 - Binali yıldırım propaganda'ya başladı
- 15:15 - Ekip arkadaşları yalnız bırakmadı
- 14:06 - Jennifer Lopez instagram'ı salladı
- 13:46 - Takipçisi Chloe'yi fena kızdırdı.
- 12:29 - Türbanlı or Not!
- 11:53 - 10 milyon kişi elektrik desteğinden yararlanacak
- 11:40 - İsrail hedefleri vurdu
- 11:27 - Soğuk havaya kurt'da dayanamadı
- 11:05 - Afganistan'da askeri üsse saldırı
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim