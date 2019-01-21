Ankara'da casuslar savaşı

Önümüzdeki günlerde 2. Dünya Savaşı’nın bir anlamda kaderini değiştiren ve merkezi Ankara olan çok önemli bir film vizyona giriyor…

Adı: Çiçero

Hani 19 milyon nüfusu olan Türkiye’nin bütün baskılara rağmen girmediği, 60 milyon civarında asker ve sivilin hayatını kaybettiği savaş… Türkiye, bombalanmaya karşın karartmalarla, sanayisinin yavaşlaması, erzak sorunun yaşanması, ekmeğin karne ile verilmesi pahasına savaşa girmedi ve bir tek vatandaşını bile dünyanın bu en kanlı savaşında kaybetmedi…

Türkiye savaşa girmedi, ama savaşın seyrini değiştirecek bütün olaylar Ankara’da, Alman ve İngiliz elçiliğinde yaşandı… Nasıl mı? Yazı'nın devamını linke tıklayarak okuyabilirsiniz http://www.haberkonseyi.com/ankarada-casuslar-savasi-1245yy.htm