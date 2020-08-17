  • BIST 1.086
  • Altın 472,053
  • Dolar 7,3675
  • Euro 8,7447
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık dava

Ankara Valiliğinden 9 maddelik yeni corona virüs önlemi

»
Ankara Valiliğinden 9 maddelik yeni corona virüs önlemi
Ankara Valiliği artan corona virüs vakalarına karşı 9 maddeden oluşan yeni önlem kararlarını açıkladı.

Buna göre, Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı. Ayrıca taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırıldı.

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan corona virüs vakalarına karşı Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp yeni kararlar aldı. 

Kararlar şu şekilde sıralandı:

1. İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, Covid 19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının, elektronik imkanlarda dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak muhakkak sağlanmasına,

2. Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde “Mahalle Denetim Ekiplerinin” oluşturulmasına, bu ekiplerin mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişileri birebir takip etmelerinin sağlanmasına,

3. Bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin ve kolluk personelinin görevlendirilmelerinin sağlanmasına,

4. Taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılmasına,

5. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına,

6. Sokak düğünlerinde düğün süresinin azami iki saat olarak belirlenmesi ile toplu yemek verilmesinin yasaklanmasına, diğer ayrıntı ve usullerin kaymakamlıklarca belirlenmesine,

7. “Hayat eve sığar (HES)” uygulamasının tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılmasına,

8. Kurulumuzun 10/06/2020 tarih ve 2020/46 sayılı Kararımızla sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine karar verilmişti. Bu vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu zamanlarda(trafiğin pik yaptığı saatlerde) bu araçları kullanmamalarının tavsiye edilmesine, bu hususun ilgili kurumlarca basın yayın organları ve sosyal medya aracılığıyla vatandaşlarımıza duyurulmasına,


9. Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasının yanı sıra konusu suç teşkil eden eylemlere ilişkin TCK’nın 195 nci maddesi uyarınca gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına,
Oy birliği ile karar verildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bulgaristan"da yangın alarmı, alevlerin Türkiye’ye sıçramasına 5 metre kaldı08 Ağustos 2020 Cumartesi 20:55
  • Dilipak'ın Fahişe sözlerine suç duyurusu07 Ağustos 2020 Cuma 20:14
  • Çok acayip şeyler olmuyor mu?07 Ağustos 2020 Cuma 18:43
  • Okullar açılacak mı?07 Ağustos 2020 Cuma 17:40
  • Kadın polisten kadına şiddet06 Ağustos 2020 Perşembe 21:24
  • 155 milyon liralık Amasya Şeker Fabrikası 50 milyona satıldı06 Ağustos 2020 Perşembe 20:46
  • Sümela Manastırı’nda korkunç tahribat06 Ağustos 2020 Perşembe 20:40
  • Bakan Fahrettin Koca Twitter'dan duyurdu! 14 il için yeni planlama...06 Ağustos 2020 Perşembe 13:53
  • Genç kız pencereden gördü, gözyaşlarına boğuldu!05 Ağustos 2020 Çarşamba 20:25
  • Flaş corona virüs kararı: İki hafta süreyle kapatıldı!05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:25
    • FOTO GALERİ
    • Üstüme Çok Geliyorlar
    • Hayatımda Cinsellik Yok
    • Güzelliğimi Spora Borçluyum
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim