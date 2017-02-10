Ankara Üniversitesi kampüsüne TOMA girdi!

Sabah saatlerinden itibaren KHK ile ihraç edilen akademisyenlere destek olmak için Ankara Üniversitesi'ne gelen sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve akademisyenlere polis müdahale etti. Polis, Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi'ne TOMA ile girdi. CHP'

İhraç edilen akademisyenlere destek olmak amacıyla aralarında sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve akademisyenlerin olduğu topluluk sabah saatlerinden itibaren Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi'ne geldiler. Polis sabah erken saatlerden itibaren bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken hem yerleşke hem de yerleşkenin karşısındaki yol ve sokakların girişini kapattı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sivil İnsiyatif saat 12.30'da Cebeci Kampüsü'nde toplanarak destek eylemi için çağrıda bulunmuştu. Yerleşke girişine gelenlere polis müdahale etti. Şu ana kadar 5 kişiyi gözaltına aldı.

Üniversiteye girişte herkes tek tek kimlik kontrolüyle içeri alınırken; birçok doktora tezi öğrencisinin ise yerleşkeye alınmadığı dikkat çekiyor.

HOCALAR DA İÇERDE EYLEM YAPIYOR

72 öğretim üyesi ihracıyla akademisyen ihraç listesinde ilk sırada yer alan Ankara Üniversitesinde bazı hocaların da odalarını boşaltmayarak, eylem yaptığı, KHK'yi protesto ettiği belirtildi.

CHP GRUBU DA GAZLANDI... TOMA KAMPÜSE GİRDİ

Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesindeki akademisyenlere destek eylemine CHP'li yöneticiler ve milletvekilleri de geldi.

Kaynak: Hürriyet