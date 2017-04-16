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ANKARA İLÇE İLÇE SONUÇLAR

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ANKARA İLÇE İLÇE SONUÇLAR
Ankara'nın ilçelerinden sandık sonuçları gelmeye başladı.

Referandum sonuçları gelmeye başladı

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