Referandum sonuçları gelmeye başladı
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- CHP ve HDP'den sonuçlara itiraz: 2,5 milyona yakın geçersiz oy, geçerli sayıldı!
- CHP'den son dakika açıklaması: Oy hırsızlığının temeli atılıyor
- Meral Akşener: hayır yüzde 52, evet yüzde 48
- ANKARA İLÇE İLÇE SONUÇLAR
- Ümit Özdağ'dan YSK'ya sert tepki
- İzmir'in ilçelerine göre...
- İstanbul ilçelerine göre...
- İç Anadolu Bölgesi'den oy sonuçları gelmeye başladı.
- Ege bölgesine göre...
- Karadeniz'den oy sonuçları gelmeye başladı.
- Marmara geneline göre....
- Türkiye geneli....
- Akdeniz'den oy sonuçları gelmeye başladı.
- Güneydoğu'dan oy sonuçları gelmeye başladı.
- Referandum sonuçları gelmeye başladı…
ANKARA İLÇE İLÇE SONUÇLAR
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- 20:47 - CHP ve HDP'den sonuçlara itiraz: 2,5 milyona yakın geçersiz oy, geçerli sayıldı!
- 20:33 - CHP'den son dakika açıklaması: Oy hırsızlığının temeli atılıyor
- 20:29 - Meral Akşener: hayır yüzde 52, evet yüzde 48
- 20:23 - ANKARA İLÇE İLÇE SONUÇLAR
- 20:10 - Ümit Özdağ'dan YSK'ya sert tepki
- 19:46 - İzmir'in ilçelerine göre...
- 19:26 - İstanbul ilçelerine göre...
- 19:18 - İç Anadolu Bölgesi'den oy sonuçları gelmeye başladı.
- 19:11 - Ege bölgesine göre...
- 18:45 - Karadeniz'den oy sonuçları gelmeye başladı.
- 18:44 - Marmara geneline göre....
- 18:29 - Türkiye geneli....
- 18:24 - Akdeniz'den oy sonuçları gelmeye başladı.
- 18:13 - Güneydoğu'dan oy sonuçları gelmeye başladı.
- 17:45 - Referandum sonuçları gelmeye başladı…
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