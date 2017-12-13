Ankara için Tehlike Çanları Çalıyor!

ANKARA'nın su ihtiyacını karşılayan 7 barajın doluluk oranı yüzde 20.74'e geriledi. Kavşakkaya, Akyar ve Elmadağ Kargalı barajlarında ise su tamamen tükenme noktasına geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) verilerine göre, başkente su sağlayan 7 barajda doluluk oranı yüzde 20.74'e geriledi. ASKİ'nin dijital sensörlerle anlık olarak yaptıkları ölçüm raporlarına göre; 12 Aralık 2016 tarihinde Ankara'daki barajlarda doluluk oranı 441 milyon 793 bin metreküp su ile yüzde 27.85 olarak ölçülürken bu yıl aynı tarihteki su oranı 329 milyon 99 bin metreküp su ile yüzde 20.74 olarak ölçüldü.

3 BARAJDAN SU VERİLEMİYOR

Başkentin en büyük barajı olan Çamlıdere Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 18.85 seviyesine inerken barajlar son yılların en kurak mevsimini yaşıyor. 56 milyon metreküp su kapasitesi bulunan Akyar Barajı, 80 milyon 835 bin metreküp su kapasitesi bulunan Kavşakkaya Barajı ve 2 buçuk milyon metreküp su kapasitesi bulunan Elmedağ Kargalı Barajı'nda su tamamen tükenme noktasına geldi. Şu an itibari ile doluluk oranları yüzde 13.84 düzeyinde bulunan Akyar, yüzde 13.57 olan Kavşakkaya ve yüzde 13.36 olan Elmadağ Kargalı barajlarının su verme seviyelerinin altında bulunması nedeniyle Ankara'ya su verilemiyor.

Öte yandan Kızılcahamam'da bulunan Kurtboğazı barajı ise en dolu baraj olarak görünüyor. 92 milyon 53 bin metreküp kapasiteli baraj yüzde 49.57 doluluk oranı ile Ankara'nın en dolu barajı konumunda yer alıyor.