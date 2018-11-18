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Ankara için sürpriz isim!

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Ankara için sürpriz isim!
Mart 2019 yerel seçimde Ankara adaylığı için CHP ve İYİ Parti'de Mansur Yavaş ismi konuşulurken, Yavaş'ın son dönemde yaptığı açıklamalar CHP'de yeni bir ismi gündeme getirdi

Yerel seçimler öncesinde açıkladığı adaylarıyla ön alan CHP, Ankara ve İstanbul için de ittifak destekli en uygun adayları bulmak için yoğun olarak çalışıyor. Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’in haberine göre, 2014 seçimlerinde CHP’nin Ankara adayı olan ancak bu sefer İYİ Parti ile ana muhalefetin “rozetsiz” ortak adaylığını isteyen Mansur Yavaş’ın ikinci plana gerilediği, ibrenin Cengiz Topel Yıldırım’a döndüğü parti kulislerinde yoğun olarak dile getiriliyor.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, görüşme ve sunumlarda fazlaca konuşmuyor ve yoğun olarak dinliyor. CHP kurmayları, Kılıçdaroğlu’nun tamamen başarılı olmak düşüncesine odaklandığını dile getiriyor. Bunu, “Genel Başkan, yerel seçimler için de bir ittifak gerekebileceğini gördüğü için İyi Parti ve Saadet Partisi’ne yönelik ters bir söylemde bulunmadı. Ama İYİ Parti yetkilileri ‘İttifak bitti’ açıklaması yaptı. Gelinen noktada yeniden ittifak için çalışılıyor; bu da öngörüyü ve iyi niyeti ortaya koyuyor” şeklinde dile getiriyorlar.

CHP kurmayları İYİ Parti ile sürdürülen görüşmeler için şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Henüz tespitler yapılıyor. Kağıt üzerinde işe yarayacak gibi görünüyor. Ama uygulamada ne olur orasını kimse bilemez. Bu ittifak herkesin işine yaramalı. Örneğin biz Adana, Mersin gibi bölgelerde yarışarak da kazanabiliriz. İttifak bu bölgeleri garantilememizi sağlarsa İyi Parti’nin de bu bölgelerde bir başarı sağlaması lazım."

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