Ankara havasıyla’hayır’ klibi

Ankaralı bir grup genç, referandum için ‘hayır klibi’ çekti. Ankaralı Hüseyin’in ‘Ulus Cebeci Ankara’ isimli parçasından uyarlanan şarkı sosyal medyada da geniş yankı buldu. İşte “Tek adama gelmeyiz… Düşmeyiz biz dalgaya… Ankara’nın bebesi vatan millet Sakarya… Ankara’nın bebesi Cumhuriyet’ten yana… ” sözlerini içeriyor.
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