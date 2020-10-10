Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

103 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim Ankara Katliamı’nın dördüncü yıldönümü için Ankara Tren Garı önünde anma yapıldı.

Çok sayıda meslek örgütü temsilcisi ve milletvekilleri Ulus’ta toplanarak Ankara Garı’na doğru hareket etti. Burada katliamda hayatını kaybedenler için bombaların patladığı 10.04'te saygı duruşunda bulunuldu ve şiir okundu.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberi'ne göre, 10 Ekim Ankara Katliamı'nda yaşamını yitirenler isimleri tek tek okunarak anıldı.

Katliamın ilk iki yıl yapılmak istenen anmasına polis izin vermemiş biber gazıyla anmaya katılanlara müdahale etmişti. Üçüncü yıl anmasına ise kısıtlı girişe izin verilmişti. Katliamın dördüncü yılında ise anmaya katılanlar ilk kez kortej oluşturarak sloganlar eşliğinde Ankara Garı önüne yürüdü.

Sloganlara müdahale

Gara doğru hareket ederken gruptan, “Katil devlet hesap verecek”, “Katil IŞİD işbirlikçi AKP” sloganlarının atılması üzerine polis ile anmaya katılanlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Anmaya katılanlar yoğun güvenlik önlemi altında iki farklı arama noktasının geçerek alana giriş yapabildi.

CHP milletvekillerine protesto

Anmaya, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Sezai Temelli, HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, HDP milletvekilleri Serpil Kemalbay, Filiz Kerestecioğlu, Murat Çepni, Oya Ersoy ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri Mahmut Tanal, Veli Ağbaba, Özgür Özel ve Gamze Taşcıer katıldı.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Başkanı Aysun Gezen, TTB Başkanı Sinan Adıyaman, TMMOB Başkanı Emin Koramaz da kortejin en önünde yer aldı.

Anma sırasında Suriye’deki harekât için tezkereye “Evet” oyu veren CHP’nin milletvekillerine tepki gösterildi. CHP’li milletvekillerinin isminin okunduğu sırada bazı kişiler “yuh” diye bağırdı ve “Savaşa evet dediniz” sözleriyle tepki gösterdi.

Tepkilerin ardından 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun ortak sloganların olduğunu hatırlatarak, “Biz bugün anma yapmaya geldik. Ortak bir acı var diyoruz ve sizi sağduyuya davet ediyorum” diye konuştu.

Koramaz: Barıştan yana olmaya devam edeceğiz

Anmada meslek örgütleri adına konuşan TMMOB Başkanı Emin Koramaz, şunları söyledi:

“Acımız öfkemiz her geçen gün büyüyor. Yüreklerimizde insan sevgisi dillerimizde barış türküleriyle bu meydanı doldurmuştuk. Ancak barış talebimizi kana buladılar. Bizler savaş çığırtkanlıklarına karşı barıştan yana olmaya devam edeceğiz.

“Bu meydan acıları anlatmakta yetersiz kalıyor. Katliamdan sonra bu meydanın adını Demokrasi Meydanı olarak değiştirdi Ankara Büyükşehir Belediyesi ama uygulamaya geçilmedi. Meslek örgütleri ve belediye ile görüşerek anıt konusunda görüş birliğine vardık. Uluslararası bir yarışma açacağız. Bu meydanın çevresi anıt mekan olarak belirlenecek.”