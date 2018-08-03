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Ankara Garı katliamı davasında karar çıktı

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Ankara Garı katliamı davasında karar çıktı
Ankara Garı önünde 100 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı davasında, 9 sanık 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Ankara Garı'nda 10 Ekim 2015'de terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili görülen davada karar verildi.

Mahkeme heyeti 9 sanığa 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan birer kez, 'kasten öldürme' suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ayrıca bu sanıklara  20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da ayrı ayrı 10 biner yılın üzerinde hapis cezası verildi.

9 sanık ise örgüt üyeliğinden değişik yıllarda hapis cezasına çarptırıldı. 

 

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