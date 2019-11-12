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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE İŞTEN ÇIKARILAN 10 İŞÇİ GERİ DÖNDÜ!

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE İŞTEN ÇIKARILAN 10 İŞÇİ GERİ DÖNDÜ!
Mansur Yavaş, haksız yere atıldıkları için verdiği sözü tutarak 10 işçiyi tekrar işe başlattı.

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Mansur Yavaş, haksız yere atılmaları durumunda, bu 10 işçi kardeşimizin tekrar işe başlayacağına dair söz verdi. Başkan Yavaş sözünde durdu ve şu an iş kıyafetleriyle aramızda bulunan 10 kardeşimiz, 1 Kasım 2019'da tekrar işlerinin başına geçtiler" açıklamasını yaptı.

Toruntay, sendika genel merkezinde yaptığı açıklamasına, haksız yere işçi ve memurların görevlerinden atılmayacağını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ederek başladı.

"MANSUR YAVAŞ SÖZÜNDE DURDU"

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELKO, BELKA ve BUGSAŞ'ta bulunan 12 bin 500 üyeden 10'unun iş akdinin 17 Eylül'de feshedildiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Sayın Mansur Yavaş ile bu 10 arkadaşımızın haksız yere işten işten atılmasına dair görüşme yaptık. Yavaş, haksız yere atılmaları durumunda, bu 10 işçi kardeşimizin tekrar işe başlayacağına dair söz verdi. Başkan Yavaş, sözünde durdu ve şu an iş kıyafetleriyle aramızda bulunan 10 kardeşimiz, 1 Kasım 2019'da tekrar işlerinin başına geçtiler"

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