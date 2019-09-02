  • BIST 98.200
  • Altın 285,093
  • Dolar 5,8115
  • Euro 6,3717
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAAKDENİZ'DE DEPREM!

ANKARA BAROSU'NDAN, ANITKABİRLİ ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ!

»
ANKARA BAROSU'NDAN, ANITKABİRLİ ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ!
Ankara'da adli yıl açılış dolayısıyla Ankara Barosu'na kayıtlı avukatlar önce basın açıklaması yaptı, ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, "Herkes, istisnası olmayan bir adalete susamıştır ve susanan bu adalete avukatlar

Medyafaresi.com'un haberine göre; 
Yargıtay’ın adli yıl açılış töreni davetini Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacağı için reddeden Ankara Barosu, başkentte alternatif adli yıl açılış programı düzenledi.
Ankara Barosu’na kayıtlı yaklaşık 100 avukat önce Ankara Adliyesi önünde bir araya geldi. Burada grup adına basın açıklamasını Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan yaptı.
Sağkan, "Yeni adli yılda da temel hak ve özgürlüklerin istisnasız bir şekilde hukuk devleti koruması altında var olduğu; adil yargılanma hakkının, ifade hürriyetinin, insan onuruna yaraşır şekilde yaşama hakkının tesis edildiği bir ülkede hukuki güvenliğin herkes için sağlandığı bir sistemin inşası için yılmadan çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ülke tarihinin kriz anlarında gördüğü kaotik hukuk düzeni, ne yazık ki uzun zamandır KHK’lar ve kararnameler araç yapılarak savunma hakkının sınırlandırılması suretiyle olağanlaştırılma eğilimindedir." dedi.
ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİLER
Grup buradaki açıklamanın ardından Anıtkabir’i ziyaret etti. CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Levent Gök’ün de katıldığı programda, avukatlar mozoleye çelenk koyup saygı duruşunda bulundu. Başkan Sağkan, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:
"Umutsuz durumların değil umutsuz insanların olduğunu, senin hiçbir zaman umudunu yitirmediğini biliyoruz, bizler de yeni adli yılda umudumuzu hiç ama hiç yitirmeden, Cumhuriyetimiz ve çocuklarımız için durmadan çalışacağımıza mesleğimizin kutlu yemini gibi söz veriyoruz." 

 

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • YAŞAR İPEK'TEN, SEREN SERENGİL'E YENİ CEVAP GELDİ!02 Eylül 2019 Pazartesi 14:41
  • DORİAN KASIRGASI, BAHAMALAR'I VURDU!02 Eylül 2019 Pazartesi 14:24
  • İMAMOĞLU, GÜNDEME DAİR BASIN AÇIKLAMASI YAPTI!02 Eylül 2019 Pazartesi 14:15
  • GÜRCİSTAN BAŞBAKANI İSTİFA ETTİ!02 Eylül 2019 Pazartesi 14:12
  • TUBA BÜYÜKÜSTÜN VE UMUT EVİRGEN'İN ARASI AÇIK!02 Eylül 2019 Pazartesi 13:59
  • ÜNLÜ YÖNETMENDEN, ÇOK TARTIŞILACAK KADINA ŞİDDET YORUMU!02 Eylül 2019 Pazartesi 13:50
  • DEMET AKALIN VE HANDE YENER, ORTAK PROJE SİNYALİ VERDİ!02 Eylül 2019 Pazartesi 13:38
  • DERYA ULUĞ, SAHNEDE SEYİRCİLERDEN TEPKİ GÖRDÜ!02 Eylül 2019 Pazartesi 13:26
  • ERDOĞAN, BABACAN'IN PARTİSİNE KARŞI ÖNLEM ALDI!02 Eylül 2019 Pazartesi 13:20
  • ERDOĞAN'IN ESKİ DANIŞMANINDAN, FETÖ AÇIKLAMASI!02 Eylül 2019 Pazartesi 13:09
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim