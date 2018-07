Ankara Altılı Ganyan

Abuzer Gökhan

1. Ayak: İlk defa çime çıkacak olan Bipolar Lady orjin itibariyle çimr yatkın olmasıyla sonlarda yapacağı etkili sprintiyle bu takiplerini geride bırakacaktır. Bankomdur. Rakip yazmak isteyenler Anadolubeyi değerlendirsinler.

2. Ayak: Son yarışını beğendiğim Londra ve Eloin usta jokeyleriyle rakiplerinden bir adim öne çıkmaktadır. Eksik koşmaları halinde başta Well Natured olmak üzere bir çok atın şansı var.

3. Ayak: Özcan Yildırım tercihiyle Asil Rüzgar favorimdir. Sorun yaşaması halinde Yabankız, Rus Gelin, Seherin Sesi, Şerife Abla, Ferzandekız, Canodin ve Arayekyi diğer şanslı atlardir.

4. Ayak: İremsu ve Glen eşit şansa sahiptir. Rakipleri Miss Eleni ve The Daughter Sun olurlar.

5. Ayak: Zor bir koşu olması sebiyle çok at yazmakta fayda var.Akçeşme, Diranşan, Reis Baba, Gazınç, Arembo, Çakırcelep, Anadolukan ve Singapur Prensi yazılmalıdır.

6. Ayak: İlk defa koşacak olmalarına rağmen Yıldırımer ve Kings Day klas orjinleriyle ön plana çıkıyorlar. Welkin de yazarak rahat bir koşu izleyebilirsiniz.



ANKARA ALTILI ŞABLONU



1.AYAK: 3 ( Bipolar Lady)

2. Ayak: 4.11

3. Ayak: 1.2.3.4.5.6.8.10

4. Ayak: 1.2.4.5

5. Ayak: 1.2.3.4.6.11.12.14

6. Ayak: 7...4...17