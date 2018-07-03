1. Ayak: İlk defa çime çıkacak olan Bipolar Lady orjin itibariyle çimr yatkın olmasıyla sonlarda yapacağı etkili sprintiyle bu takiplerini geride bırakacaktır. Bankomdur. Rakip yazmak isteyenler Anadolubeyi değerlendirsinler.
2. Ayak: Son yarışını beğendiğim Londra ve Eloin usta jokeyleriyle rakiplerinden bir adim öne çıkmaktadır. Eksik koşmaları halinde başta Well Natured olmak üzere bir çok atın şansı var.
3. Ayak: Özcan Yildırım tercihiyle Asil Rüzgar favorimdir. Sorun yaşaması halinde Yabankız, Rus Gelin, Seherin Sesi, Şerife Abla, Ferzandekız, Canodin ve Arayekyi diğer şanslı atlardir.
4. Ayak: İremsu ve Glen eşit şansa sahiptir. Rakipleri Miss Eleni ve The Daughter Sun olurlar.
5. Ayak: Zor bir koşu olması sebiyle çok at yazmakta fayda var.Akçeşme, Diranşan, Reis Baba, Gazınç, Arembo, Çakırcelep, Anadolukan ve Singapur Prensi yazılmalıdır.
6. Ayak: İlk defa koşacak olmalarına rağmen Yıldırımer ve Kings Day klas orjinleriyle ön plana çıkıyorlar. Welkin de yazarak rahat bir koşu izleyebilirsiniz.
ANKARA ALTILI ŞABLONU
1.AYAK: 3 ( Bipolar Lady)
2. Ayak: 4.11
3. Ayak: 1.2.3.4.5.6.8.10
4. Ayak: 1.2.4.5
5. Ayak: 1.2.3.4.6.11.12.14
6. Ayak: 7...4...17
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Ankara Altılı Ganyan
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