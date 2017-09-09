Anıtkabir'e 94. yıl ziyareti

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet, partisinin 94'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Saat 10:00'da beraberindeki yönetici ve partililerle Aslanlı Yol'dan yürüyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundu.



Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kılıçdaroğlu, deftere şunları yazdı: "Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım. Devrimlerinizin ve Cumhuriyetimizin yılmaz savunucusu olan arkadaşlarımızla birlikte huzurunuzdayız. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte iki büyük eserinizden biri olarak nitelendirdiğiniz CHP'nin 94'üncü kuruluş yıl dönümünde sizi bir kez daha şükranla anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. İlke ve devrimleriniz, dün olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatmakta, özgürlük, adalet ve huzur içerisinde yaşamak isteyen dünyadaki tüm mazlum milletlere ilham vermeye devam etmektedir. Karakteri 'Hürriyet ve İstikbal' olan bizler, mazlumların güvencesi , adaletsizliğe uğrayanların gür sesi olarak gösterdiğiniz çağdaş uygarlık hedefinde ilelebet yürüyeceğiz. Ruhun şad olsun"



Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler ardından 2'inci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrine de çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.