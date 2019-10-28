ANITKABİR’DE YABANCI ZİYARETÇİ REKORU KIRILDI!

Anıtkabir’i, 2019’un ilk 9 ayında 3.5 milyon kişi ziyaret etti. Bunun 269 binini yabancılar oluşturdu. Eylül ayında ise Ata’ya koşan yabancı ziyaretçi sayısı 40 bin ile rekora ulaştı…

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de, 2019 yılının ilk dokuz ayında ziyaretçi rekoru kırıldı. Türkü de yabancısı da Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'e saygı ve bağlılığını göstermek için Anıtkabir'e koştu. Anıtkabir'e son yıllarda yabancılar tarafından yapılan ziyaretlerde önemli oranda artış yaşanması ise dikkat çekti.

Anıtkabir'in resmi internet sitesinden, ziyaretçi sayıları paylaşıldı. İlk dokuz aydaki Türk ve yabancı ziyaretçi sayısı toplam 3 milyon 442 bin 188 olarak belirlendi. Buna göre; Anıtkabir'i 2019 yılı ocak ayında 226 bin 589, şubatta 211 bin 83, martta da 282 bin 263, nisanda 650 bin 165 kişi, mayısta 533 bin 918, haziranda 403 bin 949, temmuzda 464 bin 142, ağustosta 388 bin 496, eylülde ise 281 bin 583 kişi ziyaret etti.

EN ÇOK ZİYARETÇİ NİSAN AYINDA

Anıtkabir'de en çok ziyaretçi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı nisanda gitti. Nisanda ziyaretçi sayısı 650 bin 165 kişi oldu.

YABANCILARIN İLGİSİ

Anıtkabir'in yabancı ziyaretçi sayısında ise bu yıl rekor kırıldı. 2019 yılının ilk 9 ayında Anıtkabir'i tam 269 bin 425 yabancı uyruklu vatandaş ziyaret etti. Ocakta 18 bin 491, şubatta 19 bin 874, martta 32 bin 847, nisanda 35 bin 964, mayısta 36 bin 406, haziranda 30 bin 891, temmuzda 24 bin 835, ağustosta 29 bin 234 kişi Anıtkabir'e gitti.

Eylül ayında ise 40 bin 883 kişiyle yabancı ziyaretçi rekoruna ulaşıldı. 2016 yılında 86 bin 486, 2017'de 180 bin 803, 2018 yılında ise 280 bin 341 yabancı ziyaretçi Anıtkabir'i ziyaret etmişti.