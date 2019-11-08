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ANGELİNA JOLİE'DEN BRAD’E NİSPET KARELER!

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ANGELİNA JOLİE'DEN BRAD’E NİSPET KARELER!
ABD’li dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, Harper’s Bazaar dergisine birbirinden çarpıcı pozlar verdi.

2016 yılında Brad Pitt’ten ayrılma sürecinde yaşadıklarından bahseden aktrisin, konuşulan kareleri, eski eşini protesto etmek için çektirdiği iddia edildi.

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