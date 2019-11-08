2016 yılında Brad Pitt’ten ayrılma sürecinde yaşadıklarından bahseden aktrisin, konuşulan kareleri, eski eşini protesto etmek için çektirdiği iddia edildi.
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ANGELİNA JOLİE'DEN BRAD’E NİSPET KARELER!
ABD’li dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, Harper’s Bazaar dergisine birbirinden çarpıcı pozlar verdi.
Etiketler: angelina jolie, brad pitt, harper's bazaar, çarpıcı pozlar
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