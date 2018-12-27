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Angelina Jolie ve Brad Pitt çocuklar için anlaştı

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Angelina Jolie ve Brad Pitt çocuklar için anlaştı
Altı çocuklarının velayeti için uzun süre mücadele veren Angelina Jolie ile Brad Pitt sonunda anlaştı. Ancak iddiaların da ardı arkası kesilmiyor. Bunlar arasında en çarpıcı olanlardan biri de birkaç gündür ABD basınının gündeminden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde Vietnam'da bir yetimhaneden evlatlık aldığı oğlu Pax Thien'e Brad Pitt'in kendisini hiç istemediğini söylediği iddia edilen ABD'li aktris, basına yansıyan haberlere bakılırsa bununla da yetinmemiş. İddialara göre; Angelina Jolie, özellikle de evlatlık çocukları Zahara, Maddox ve Pax Thien'i Brad Pitt'e karşı adeta 'zehirliyor'. Ünlü oyucnunun, çocuklarının Brat Pitt'ten soğuması ve uzak durması için onlara ünlü aktörü kötülediği öne sürüldü.17 yaşındaki Maddox, 15 yaşındaki Pax Thien ve 13 yaşındaki Zahara'nın, Pitt'i görmek bile istemedikleri belirtildi. Geçtiğimiz hafta basına yansıyan Jolie'nin, Pax Thien'e "Baban seni evlat edinmemi hiç istememişti" sözlerinin de bu kötülemenin bir parçası olduğu konuşuluyor. 

Brad Pitt'e yakın kaynaklar, ünlü aktörün bu durum yüzünden büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Pitt'in yakın arkadaşları, "Brad, çocuklarının gelip kendisini görmelerini istiyor" dedi. ABD'li aktörün, Maddox ile ilişkisinin bir daha düzeltilemez şekilde bozulmasından endişe ettiği ileri sürüldü.Bir zamanlar 'Brangelina' adıyla anılan Brad Pitt ile Angelina Jolie hakkında birbirinden çarpıcı iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

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