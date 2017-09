Angelina Jolie göz kamaştırdı

ABD'li yıldız Angelina Jolie, yeni filminin ABD New York'taki galasına katıldı.

'First They Killed My Father' (Önce Babamı Öldürdüler) filmi için kırmızı halıda boy gösteren Angelina Jolie, sırt dekolteli elbisesiyle tüm bakışları üzerinde topladı.

Filmin yönetmenliğini de üstlenen dünyaca ünlü aktris, dövmelerini film çekimleri sırasında ailesiyle birlikte Tayland'da kalırken yaptırmıştı.

Kırmızı halıda hayranlarıyla uzun süre vakit geçiren Jolie, galaya çocukları Maddox, Pax, Shiloh, Vivienne, Knox ve Zahara ile katıldı. Tüm ailenin aynı çiçekleri aksesuvar olarak kullanması dikkati çekti.