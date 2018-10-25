Anderlecht - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Schalke maçının ardından gözler bugün Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçlarında olacak.

Hafta sonu Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 3. maçında Belçika'nın Anderlecht takımı ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında Dinamo Zagreb'e deplasmanda yenilen ancak ikinci maçında Spartak Trnava'yı mağlup eden Fenerbahçe Anderlecht karşısında ikinci galibiyetini arayacak. Anderlecht'in ise grupta henüz puanı bulunmuyor. Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar Fenerbahçe - Anderlecht maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunun cevabını arıyor. Maçın yayın bilgileri ve tüm detaylar haberimizde...

Anderlecht - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam 19:55'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den şifreli canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Anderlecht - Fenerbahçe muhtemel 11'ler...

Anderlecht: Thomas Didillon, Sanneh, Bornauw, Miliç, Najar, Kums, Trebel, Amuzu, Gerkens, Bakkali, Dimata

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Eljif Elmas, Ayew, Benzia, Slimani, Frey

Benzia ve Slimani dönüyor

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Islam Slimani ve Yassine Benzia takımla çalışmalara başladı. İki futbolcu da Anderlecht maçında forma giyebilecek. Sarı-Lacivertli takımda Mehmet Topal, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada oynamayacak. Ayrıca Roberto Soldado Avrupa Ligi listesinde yer almadığı için bu maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Avrupa’da 225. randevuda

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında Belçika’nın Anderlecht takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa’da 225. maçına çıkacak. UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz’in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etti. Benfica’ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda bugüne dek 56 maça çıktı. Avrupa arenasında 225. maçını Anderlecht’e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 224 karşılaşmada 82 galibiyet, 46 beraberlik alırken, 96 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 278 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 332 gol gördü.

Kupa 2’de 57. maç

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın 57. maçına çıkacak. Bu kulvarda daha önce 56 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 29 galibiyet, 15 beraberlik alırken, 12 kez yenildi. Fenerbahçe, rakip filelere 76 gol bırakırken, kalesinde 53 gol gördü.

En büyük başarı yarı final

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi’ne C Grubu’ndan katılmıştı. O dönem Fransa’nın Marsilya, Almanya’nın Borussia Mönchengladbach ve Kıbrıs Rum Kesimi’nden AEL Limasol’un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamlayan Fenerbahçe, son 32 turunda Belarus’un BATE Borisov takımıyla eşleşmişti. Rakibini gol yemeden eleyen sarı-lacivertliler, bir üst turda ise Çekya’nın Viktoria Plzen ekibini saf dışı bırakmıştı. Çeyrek finalde İtalya’nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı göstermişti. Fenerbahçe, yarı finalde ise Portekiz’in Benfica takımına elenmekten kurtulamamıştı.

Son UEFA grubundan lider çıktı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde grup müsabakalarında son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda ise grubundan ikinci sırada çıkmayı başardı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi gruplarına en son katıldığı 2016-2017 sezonunda İngiltere’nin Manchester United ekibini geride bırakarak, grubundan lider çıkmayı başarmıştı. Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya’nın Vardar ekibine elenerek, taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Fenerbahçe ve Anderlecht 11 yıl sonra rakip

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında Belçika’nın Anderlecht ekibine konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle 11 yıl sonra karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupaları tarihinde Anderlecht dışında bir Belçika temsilcisiyle karşılaşmadı. Anderlecht ile 2’si UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 2’si de eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası’nda olmak üzere toplam 4 kez mücadele eden sarı-lacivertliler, yarın rakibiyle 5. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne dek oynanan 4 karşılaşmada Fenerbahçe, 2 galibiyet elde ederken birer kez de beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1965 yılında Fenerbahçe’nin sahasında oynanan ilk karşılaşma 0-0 berabere tamamlanmış, sarı-lacivertliler rövanşı 5-1 kaybetmişti. Fenerbahçe ile Anderlecht, 42 yıl sonra 2007’de UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yeniden karşılaştı. Sarı-lacivertliler, iki karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Sarı-lacivertliler, bu 4 karşılaşmada rakip filelere 4 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

Türk takımlarıyla 13. maç

Fenerbahçe’nin rakibi Anderlecht, daha önce Türk takımlarıyla 12 kez karşılaştı. Belçika temsilcisi, Fenerbahçe’nin yanı sıra 1976 ve 2014 yıllarında Galatasaray, 2011 yılında Bursaspor ve 2009 yılında Sivasspor ile mücadele etmişti. Toplam 12 maçta 6 galibiyet alan Anderlecht, üçer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Son 4 maçı kaybetmedi

Anderlecht, Türk takımlarına karşı oynadığı son 4 karşılaşmada yenilmedi. Son olarak 2009 yılında Sivasspor’a 3-1 mağlup olan Belçika temsilcisi, daha sonra Bursaspor ve Galatasaray’a karşı yaptığı 4 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Bu mücadelelerde ikişer galibiyet ve beraberlik alan Anderlecht, 7 gol atıp kalesinde 4 gol gördü.

Fenerbahçe’nin Avrupa’da deplasman karnesi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında Belçika’nın Anderlecht ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa’da 114. maçına çıkacak. Bu kulvarda daha önce 113 karşılaşma yapan sarı-lacivertliler, rakiplerine 64 kez mağlup oldu. Fenerbahçe, 27 galibiyet ve 22 beraberlik elde ettiği Avrupa deplasmanlarında, rakip filelere 115 gol atarken, kalesinde 211 gol gördü.

Son 3 deplasmanda yenildi

Fenerbahçe, Avrupa’da oynadığı son 3 deplasman maçında rakiplerine yenildi. Sarı-lacivertliler, bu sezon Benfica ve Dinamo Zagreb, geçen sezon da Vardar karşısında deplasmanda puan alamadı. Avrupa’da oynadığı son 3 sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi’nde toplam 10 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalardan 3 galibiyet 1 beraberlik alırken, rakiplerine 6 kez mağlup oldu. Bu karşılaşmalarda 17 gol yiyen Fenerbahçe, rakip filelere ise 9 gol atabildi. Avrupa deplasmanlarında son dönemdeki performansı Sarı-lacivertliler, teknik direktör Aykut Kocaman ile Avrupa kupaları tarihinde en başarılı sezonunu geçirdiği 2012-2013’ten sonra bu kulvarda deplasmanlarda iyi bir tabloya imza atamadı.

Avrupa kupalarına 2015-2016 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan katılan Fenerbahçe, Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımıyla eşleşti. Sarı-lacivertliler, o dönem sahasında 0-0 berabere biten maçın rövanşında deplasmanda rakibine karşı 3-0 yenildi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmek zorunda kaldı. Bahsi geçen sezonda UEFA Avrupa Ligi deplasmanlarında kötü bir performans sergilemeyen Fenerbahçe’nin, Avrupa’ya vedası ise yine farklı bir yenilgiyle olmuştu. Sarı-lacivertliler, 3. turda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Braga’ya 4-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda da Avrupa deplasmanlarında benzer bir tabloya imza attı. UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde deplasmanda Monaco’ya 3-1 yenilerek elenen sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’ne de son 32 turunda Rusya’nın Krasnodar takımına 1-0 mağlup olarak veda etmişti.

Geçen sezon Vardar’a elendi

Geçen sezon başında teknik direktör Aykut Kocaman ile Avrupa kupalarına UEFA Avrupa Ligi ön elemesinden katılan sarı-lacivertiler, hiç beklemediği bir şekilde Avrupa kupalarına veda etmişti. 3. ön eleme turunda Sturm Graz’ı geçen Fenerbahçe, play-off turunda Makedonya’nın Vardar takımının rakibi olmuştu. Rakibine deplasmanda 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, Makedon temsilcisine evinde de mağlup olunca taraftarlarının büyük tepkisini toplamıştı.

Bu sezon deplasman performansı dibe vurdu

Fenerbahçe, tarihindeki en kötü deplasman performanslarından birine ise bu sezon imza attı. Süper Lig’de oynadığı 5 deplasmanda rakip filelere sadece 1 gol atan sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 2 karşılaşmadan da puan çıkaramadı. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Benfica ile sahasında 1-1 berabere kalarak elenen sarı-lacivertliler, yoluna yine UEFA Avrupa Ligi’nde devam etti.

Dinamo Zagreb’e farklı kaybetti

Fenerbahçe, bu sezonki en farklı yenilgilerinden birini yine Avrupa deplasmanında yaşadı. UEFA Avrupa Ligi grubundaki ilk maçında Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb takımına konuk olan sarı-lacivertliler, rakibine 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup oldu.