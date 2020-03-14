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Anbean Takip Ediyorlar!

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Anbean Takip Ediyorlar!
Milli insansız hava aracı (İHA) "Bayraktar TB2", Yunanistan'ın Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılara yönelik sert tutumuna karşı Türk sınır güçlerinin adeta "gökyüzündeki gözü" oluyor.

"Bayraktar TB2", Yunanistan sınırında "1453" uçuş koduyla devriye görevi yapıyor. Milli İHA'nın kaydettiği görüntüler, görüntü aktarma merkezinde askeri yetkililerce izleniyor.

Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve sözleşmelere aykırı olarak sığınmacıları Türk tarafına dönmeye zorlamasının tespiti durumlarında, piyade birlikleri ve özel harekat polislerine bilgi veriliyor. Birliklerin belirtilen bölgeye intikali sonrası Yunanistan yasa dışı faaliyetini gerçekleştiremiyor.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır devriyesine başlayan ve taktik sınıfta dünyanın en iyi insansız hava aracı platformu olan "Bayraktar TB2''nin sınır birliklerinin ihtiyaç duyduğu anlık bilgi akışına büyük katkı sunduğunu söyledi.

Sınır birliklerinin adeta "gökyüzündeki gözü" olan milli İHA sayesinde Yunanistan'ın geri itmelerinin önüne geçildiğini ifade eden Vali Canalp, "Bayraktar TB2''nin sınır birliklerinin gücüne güç kattığını kaydetti.

Saniye saniye izliyorlar 1453 detayı...
"HÜR VE ÖZGÜR ..."

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, milli İHA'nın Yunanistan sınırında devriye uçuşuna başladığına ilişkin bilgiyi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Bayraktar, #milliteknolojihamlesi etiketiyle yaptığı paylaşımında "Doğudan batıya, kuzeyden güneye... Semalarımızda hür ve özgür..." mesajını yayınlamıştı.

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