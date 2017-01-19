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Anayasa değişikliği teklifinin 5. maddesi kabul edildi

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Anayasa değişikliği teklifinin 5. maddesi kabul edildi
Meclis'te 2. tur görüşmeleri yapılan anayasa değişiklik teklifinin 5. maddesi 342 "Evet" oyuyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin beşinci maddesi 342 oyla kabul edildi. Böylece  anayasa değişikliği teklifinin ikinci turunda ilk beş madde kabul edilmiş oldu. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin beşinci maddesiyle, TBMM'nin görevleri ve yetkileri, "kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek" olarak sıralanıyor.

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