Anasınıfı öğrencilerinin şehitli gösterisine inceleme

Kayseri’deki 23 Nisan kutlamalarında anasınıfı öğrencilerinin ellerine aldıkları oyuncak silahlarla bir çatışmayı canlandırması ve bir öğrencinin şehit rolü yaparak üzerinin Türk bayrağıyla örtülmesiyle sona eren gösteriyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı i

Kayseri’de dün açık alanda yapılması planan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreyi bulan lodos nedeniyle, Sami Yangın Anadolu Lisesi Spor Salonuna alındı. Vali Süleyman Kamçı, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, öğrenciler, öğretmenler velilerin katıldığı törende şiirler okundu, seymen ve mehter gösterileri yapıldı.

Törende Şükrü Malaz İlkokulu Anasınıfı öğrencilerinin ‘Kınalı Kuzular’ ve ’15 Temmuz’ gösterisinde, temsili bir çatışma anı sergilenerek, bir askerin şehit olması canlandırıldı. Vurularak şehit olan askeri canlandıran öğrencinin üzerine Türk bayrağı örtüldü. Gösteri, salonu dolduranlar tarafından alkışlanırken, bazı veliler ve protokol üyeleri çocuklara oyuncak bile olsa silah verilmesini yadırgadıklarını dile getirdi.

Uzmanlar da çocukların böyle bir gösterinin içinde yer almasını eleştirdi. Konunun ulusal medyada yayımlanmasının ardından tepkiler artarken, Milli Eğitim Bakanlığı’nca inceleme başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyu araştırması için müfettiş görevlendirdi.

‘VARSA KUSURUMUZ CEZASI KESİLİR’

Şükrü Malaz İlkokulu Müdürü Ali Çakmak ise gelişmeler ve tepkilerle ilgili, ‘Konu ile ilgili açıklama yapmaya yetkim yok, ama gösteri yapıldı, geldi geçti. Varsa bu kusurumuz, devlet cezamızı keser” demekle yetindi.

(DHA)