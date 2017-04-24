  • BIST 93.360
  • Altın 146,464
  • Dolar 3,5866
  • Euro 3,8896
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKASon dakika... Borsa'da tüm zamanların rekoru kırıldı

Anasınıfı öğrencilerinin şehitli gösterisine inceleme

»
Anasınıfı öğrencilerinin şehitli gösterisine inceleme
Kayseri’deki 23 Nisan kutlamalarında anasınıfı öğrencilerinin ellerine aldıkları oyuncak silahlarla bir çatışmayı canlandırması ve bir öğrencinin şehit rolü yaparak üzerinin Türk bayrağıyla örtülmesiyle sona eren gösteriyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı i

Kayseri’de dün açık alanda yapılması planan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreyi bulan lodos nedeniyle, Sami Yangın Anadolu Lisesi Spor Salonuna alındı. Vali Süleyman Kamçı, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, öğrenciler, öğretmenler velilerin katıldığı törende şiirler okundu, seymen ve mehter gösterileri yapıldı.

anaokulu-487.jpg

Törende Şükrü Malaz İlkokulu Anasınıfı öğrencilerinin ‘Kınalı Kuzular’ ve ’15 Temmuz’ gösterisinde, temsili bir çatışma anı sergilenerek, bir askerin şehit olması canlandırıldı. Vurularak şehit olan askeri canlandıran öğrencinin üzerine Türk bayrağı örtüldü. Gösteri, salonu dolduranlar tarafından alkışlanırken, bazı veliler ve protokol üyeleri çocuklara oyuncak bile olsa silah verilmesini yadırgadıklarını dile getirdi.
Uzmanlar da çocukların böyle bir gösterinin içinde yer almasını eleştirdi. Konunun ulusal medyada yayımlanmasının ardından tepkiler artarken, Milli Eğitim Bakanlığı’nca inceleme başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyu araştırması için müfettiş görevlendirdi.

‘VARSA KUSURUMUZ CEZASI KESİLİR’

Şükrü Malaz İlkokulu Müdürü Ali Çakmak ise gelişmeler ve tepkilerle ilgili, ‘Konu ile ilgili açıklama yapmaya yetkim yok, ama gösteri yapıldı, geldi geçti. Varsa bu kusurumuz, devlet cezamızı keser” demekle yetindi.

(DHA)

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son dakika… Taksim’de 1 Mayıs’a izin yok!24 Nisan 2017 Pazartesi 14:33
  • Son dakika… Ege’de mülteci teknesi battı24 Nisan 2017 Pazartesi 14:31
  • Kırıkkale'deki fuhuş çetesi operasyonunda anne ile iki oğlu tutuklandı23 Nisan 2017 Pazar 07:37
  • Referandum protestoları devam ediyor23 Nisan 2017 Pazar 07:34
  • Son dakika haberi… Çatışmada yaralanan asker şehit oldu23 Nisan 2017 Pazar 07:33
  • Miraç Kandiliniz kutlu olsun23 Nisan 2017 Pazar 07:32
  • Bir destanın öyküsü23 Nisan 2017 Pazar 07:05
  • Son dakika: Zonguldak'ta midibüs şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var23 Nisan 2017 Pazar 07:04
  • Ak Parti’den ‘ABD modeli’ ‘Usul Komisyonu’ önerisi23 Nisan 2017 Pazar 07:00
  • Anne ve babaya ortak velayet23 Nisan 2017 Pazar 06:58
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim