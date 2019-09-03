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ANADOLU EFES'TEN ÖZÜR!

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ANADOLU EFES'TEN ÖZÜR!
Anadolu Efes, sosyal medyada cinsiyetçilik eleştirisine neden olan 'Zilli Sally' ve 'Delikanlı Henry' ismini verdiği biralar nedeniyle özür diledi. Şirketten yapılan açıklamada, ürünlerin üretim ve fabrika çıkışlarının durdurulduğu belirtildi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Anadolu Efes'in 'Zilli Sally' ve 'Delikanlı Henry' adlarıyla piyasa sürdüğü ürünler, sosyal medyada cinsiyetçilik eleştirisine hedef olmuş, boykot çağrıları başlamış, söz konusu paylaşımlar Twitter'da TT olmuştu.
"Kamuoyuna özürlerimizi sunarız"
Şirketten bugün yapılan açıklamada, "Kamuoyunun hassasiyetini anlıyor ve saygı duyuyoruz" denilirken, söz konusu ürünlerin üretimi ve fabrika çıkışının durdurulduğu açıklandı. Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Krafat bira üreticisi Mikkeller iş birliğiyle piyasaya sunduğumuz Sally ve Henry markaları ile ilgili kamuoyunda meydana gelen gündemi üzüntü ile takip etmekteyiz.
"Toplumsal cinsiyet eşitliğine önem veren, gerçekleştirdiği toplumsal sorumluluk projeleri ile uzun yıllardır kadının sosyal ve ekonomik hayatta güçlenmesi için çalışan bir kurum olarak kamuoyunun hassasiyetini anlıyor ve saygı duyuyoruz.
"Bu iki ürünün bugün itibari ile üretim ve fabrika çıkışlarını durdurduğumuzu bildirir, kamuoyuna özürlerimizi sunarız."

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