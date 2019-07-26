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ANADOLU ATEŞİ 20 YAŞINDA

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ANADOLU ATEŞİ 20 YAŞINDA
Sahnelerdeki 20’nci yılını geride bırakan Anadolu Ateşi, dans tutkusunu dünyaya yaydığı bu uzun yıllar boyunca binlerce dansçı yetiştirdi ve yetiştirmeye de devam ediyor.

Türkiye’nin dans kültürünü 104 ülkede sergileyen Anadolu Ateşi, her yıl turizm bölgelerindeki gösterilerinde 1 milyonu aşkın turisti de bu muhteşem gösteriyle buluşturuyor. Dans kültürüne hizmetin yanı sıra yarattığı istihdamla ekonomiye sağladığı katkı da her yıl katlanarak büyüyor.

ANADOLU ATEŞİ DANS TOPLULUĞU HER YERDE...

 

Anadolu Ateşi, 20’nci yıl etkinlikleri öncesinde, bu sezon sergilemeye başladığı “Istanbul Dreams by Anadolu Ateşi” ile şubat ayından bu yana Türkiye turnesine devam ediyor.

 

“Anadolu Ateşi” ve “Troya” gösterileri devam ederken “Istanbul Dreams by Anadolu Ateşi" yaz sezonunu 27 Temmuz'da Çeşme’de açıyor. Yaz sezonunun diğer gösterileri şöyle:


19 Ağustos Pazartesi Bodrum Antik Tiyatro 21:00

31 Ağustos Cumartesi Kuşadası AVM Amfi Tiyatro 21:00

18 Eylül Çarşamba Hatay/ Antakya Sümerler Amfi Tiyatro 21:00

19 Eylül Perşembe Gaziantep Üniversitesi Mavera 21:00

25 Eylül Çarşamba Mersin Yenişehir AKM 21:00

26 Eylül Perşembe Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Sahnesi 21:00

30 Eylül Pazartesi Denizli Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi 21:00

06 Kasım Çarşamba Ankara Congresium 21:00

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