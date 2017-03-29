Anadolu Ajansı muhabirlerine ByLock soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda, 8 Anadolu Ajansı (AA) muhabiri hakkında telefonlarında ByLock yüklü olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY terör örgütünün gizli haberleşme ağı olan ByLock programına yönelik soruşturmaya devam ediyor.

Türkiye genelinde yürütülen operasyonlarda ByLock kullandığı iddiasıyla 8 Anadolu Ajansı muhabiri gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.P., İ.Y., Y.D., T.K., A.D., Y.K., A.K. ve H.Ö. isimli şüphelilerden bazılarının serbest bırakıldığı öğrenildi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın Nevşehir programını takip etmek üzere görevlendirilen Anadolu Ajansı Cumhurbaşkanlığı muhabiri İ.T.'nin de ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilmişti.