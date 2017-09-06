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Ana oğul zehir satıcıları

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Ana oğul zehir satıcıları
İstanbul'da, şüphe üzerine durdurulan ve sahte plakalı olduğu tespit edilen bir araçtan yaklaşık 1 kilo uyuşturucu çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Masası ekipleri, sokak uygulaması sırasında park halindeki bir aracı şüpheli olarak değerlendirdi. Ekipler aracın plakasını sorgulattı. Plakanın farklı marka bir araca ait olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine araç sahibinin gelmesi beklendi. Aracı almaya gelen şüpheli Firat D.(21) araca binmek üzereyken gözaltına alındı. 

Araçta arama yapan polis yaklaşık 1 kilo Skunk adı verilen hibrit esrar, hassas terazi ve 1 tabanca ele geçirdi. Otomobilin şasi numarasına bakan polis aracın Firat D.'nin annesi Seval K.'ya ait olduğunu tespit etti. Araştırmalarda Seval K.'nın uyuşturucu satıcılığından kaydı olduğu anlaşıldı. Geçtiğimiz aylarda şartlı tahliye edildiği tespit edilen Seval K.hakkında da gözaltı kararı alındı. Şüpheli Seval K.aramalara rağmen henüz bulunamazken, annesi gibi hakkında uyuşturucu kaydı oluşan Firat D., adliyeye sevk edildi.

 

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