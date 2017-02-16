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Amuda kalktı, zirveye çıkamadı!

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Amuda kalktı, zirveye çıkamadı!
Türk Pop Müziği'nin özel seslerinden birisi olan Elif Kaya, saçını boyattı, amuda kalktı ama istediği zirveye çıkamadı.

Türk Pop Müziği'nin son dönemdeki yükselen yıldızı Elif Kaya, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada da adından söz ettiriyor. Güzel şarkıcı, mini elbisesiyle aynanın karşısında verdiği yoga pozuyla hayranlarını mest etti.
Müslüm Gürses’le bir döneme damga vuran “Bir Bilebilsen” şarkısını yepyeni tarzıyla gündeme getiren ve milyonların beğenisini kazanan Elif Kaya, yeni albümü için adeta stüdyoya kapandı.
Albüm öncesi fit görüntüsü korumaya çalışan Elif Kaya, yoga seansları ile hem formunu koruyor hem de stresini atıyor. Son zamanlarını yoga yaparak geçiren Kaya, yeni pozisyonları ile esnekliğini de konuşturuyor. Oldukça zor hareketler deneyen genç şarkıcı, seksi elbisesiyle yaptığı amuda kalkma duruşunu Instagram hesabından paylaştı. Takipçilerinden büyük beğeni alan güzel şarkıcı, fotoğrafının altına “Çünkü ben böyleyim” yazdı. Hareketi yaparken son derece rahat görünen Kaya, yogayı bir yaşam şekli haline getirmiş gibi görünüyordu.

 

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