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AMPHAN Kasırgası 3 Milyon Kişiyi Etkiledi

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AMPHAN Kasırgası 3 Milyon Kişiyi Etkiledi
Hindistan ve Bangladeş'in kıyı kesimlerinde etkili olan Amphan Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağış ve fırtınada şu ana kadar 24 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'da 14, Bangladeş'te 10 kişi hayatını kaybetti. Kasırga 14 milyon nüfusa sahip Hint şehri Kalküta'yı elektriksiz bıraktı. Batı Bengal Başbakanı Mamata Banerjee Amphan Kasırgası'nı "Covid-19'dan daha büyük bir felaket" olarak nitelendirdi. Kasırga nedeniyle şimdiye kadar 3 milyon insan tahliye edildi.
 
Bengal Körfezi'nde oluşan ve hızı saatte 185 kilometreye kadar ulaşan Amphan Kasırgası'nda çok sayıda ev ve ekili alan zarar görürken, ağaçlar köklerinde söküldü.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaleti Başbakanı Mamata Banerjee, yaptığı açıklamada, eyalette kasırganın yol açtığı yağış ve fırtınada 14 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Eyalette köprülerin yıkıldığını, evlerin çatısının uçtuğunu ifade eden Banerjee, Batı Bengal'in birçok bölgesine elektrik verilemediğini söyledi.

Amphan Kasırgası'nı "Covid-19'dan daha büyük bir felaket" olarak nitelendiren Batı Bengal eyaleti Başbakanı Mamata Banerjee Kalküta kentinde 14 milyon insanın elektriksiz saldığını belirtti.

BANGLADEŞ'TE 10 KİŞİ ÖLDÜ 
Polis yetkilileri, Bangladeş'in güneyinde etkili olan kasırga sırasında köklerinden sökülen ağaçların altında kalan 3 kişi ve mahsur kalanları kurtarmaya çalışan bir kişinin boğularak öldüğünü belirtti. Bangladeş'te ölü sayısı 10'a ulaştı. Bangladeş'te 1 milyon insan da elektriksiz kaldı.

Kasırga nedeniyle Hindistan ve Bangladeş'te yaklaşık 3 milyon kişi tahliye edildi.

Amphan Kasırgası'nın "Bengal Körfezi'nde kaydedilen en güçlü fırtına" olduğu ve hızının saatte 270 kilometreye ulaştığı ifade edilmişti.

Bangladeş ile Hindistan'ı Kasım 2019'da vuran Bulbul Kasırgası'nın neden olduğu afet ve kazalarda ise 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Bengal Körfezi'nde tropikal fırtınalar yılın bu zamanında sıkça görülürken, Odişa'yı 1999'da vuran ve hızı saatte 260 kilometreye ulaşan kasırga, yaklaşık 10 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.

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