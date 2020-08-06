  • BIST 1.061
  • Altın 472,962
  • Dolar 7,2053
  • Euro 8,4934
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 36 °C
SON DAKİKALibya zirvesi sonrası Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

Amma çok korktuk, basıldık...

»
Amma çok korktuk, basıldık...
55 yaşındaki Oktay Kaynarca, yaklaşık altı aydır herkesten köşe bucak sakladığı 25 yaşındaki sevgilisiyle yakalandı.

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde başrol oynayan Oktay Kaynarca, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

KAMERALARI GÖRÜNCE SİNİRLENDİ

Habertürk'te yer alan habere göre; Kaynarca, yaklaşık 6 aydır birlikte olduğu model ve oyuncu Gizem Acar ile Bodrum'da yakalandı. Sosyetik çift Yelda-Hakan Tiftik ile iskelede sohbet eden oyuncunun keyfi kameraları görünce kaçtı. Ters ters kameralara bakan Kaynarca herhangi bir açıklama yapmadı.

Öte yandan dizi ve reklam filmlerinde rol alan 25 yaşındaki Gizem Acar ile Oktay Kaynarca'nın arasında 30 yaş fark var.

 

 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yeri değiştirildi.05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:16
  • Berrak Tüzünataç arkadaşlarıyla denizde!05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:12
  • Demet Evgar sorumsuz tatilcilere çattı!05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:08
  • Biri edepsiz biri hırsız04 Ağustos 2020 Salı 18:21
  • Murat Övüç eylemden kovuldu!04 Ağustos 2020 Salı 17:15
  • Tuğba Ekinci'den olay paylaşım!04 Ağustos 2020 Salı 17:07
  • Olaylı gecenin kamera görüntüleri ortaya çıktı!04 Ağustos 2020 Salı 16:53
  • Ünlü isimlere Dior şoku!04 Ağustos 2020 Salı 15:35
  • Uber’den yeni hizmet: Londra’da tekne turu03 Ağustos 2020 Pazartesi 21:21
  • Uber’den yeni hizmet: Londra’da tekne turu03 Ağustos 2020 Pazartesi 21:21
    • FOTO GALERİ
    • Üstüme Çok Geliyorlar
    • Hayatımda Cinsellik Yok
    • Güzelliğimi Spora Borçluyum
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim