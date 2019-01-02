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Amine gülşe'den büyük başarı... Dünya da 6. sıra da

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Amine gülşe'den büyük başarı... Dünya da 6. sıra da
Gülşe, bu kez Asya kıtasındaki 100 bin kişinin katıldığı oylamada 2018'in en güzel futbolcu eşleri listesinde ilk altıya girdi.

Daha önce İngiltere ve Almanya'da 'Dünyanın en güzel futbolcu eşleri listesi'ne giren Amine Gülşe, yine gönülleri dikkatleri üzerine çekti.Amine Gülşe ile Mesut Özil'in geçtiğimiz haftalarda ayrılacakları iddia edilmiş, ancak bu durum yalanlanmıştı.Daha önce İngiltere ve Almanya'da 'Dünyanın en güzel futbolcu eşleri listesi'ne giren ünlü oyuncu, yine gönülleri fethetti.

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