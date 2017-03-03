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Amine Gülşe ve Mesut Özil'in niyeti ciddi!

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Amine Gülşe ve Mesut Özil'in niyeti ciddi!
İki yıl önce yaşadıkları aşka kaldıkları yerden devam eden Amine Gülşe ile Mesut Özil, nişan yüzüklerini takar takmaz evlilik hazırlıklarına başladı. Ünlü çiftin, Temmuz’da Almanya’da dünyaevine gireceği konuşuluyor.

Arsenalli yıldız futbolcu Mesut Özil'le 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, adım adım evliliğe doğru ilerliyor. Yaklaşık 2 yıl önce de aşk yaşayan ikili, şu sıralar düğün hazırlıklarıyla meşgul…

Geçtiğimiz ay Londra'da aşkları belgelenen ünlü çiftin, Özil'in doğup büyüdüğü Almanya'da bu yaz dünyaevine gireceği konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde takımından izin alıp İstanbul'a gelen Mesut Özil, Boğaz manzaralı 4 odalı lüks bir daire bulmak için, emlakçıları da tek tek gezdi. Hayallerindeki evi bulduğu takdirde 7 milyon doları (yaklaşık 25 milyon lira) gözden çıkaracak olan ünlü futbolcunun düğün için hazırlıkları bununla kalmadı.

OTELLERİ DOLAŞTI...

Geçtiğimiz haftalarda nişanlandığı Amine Gülşe ile Almanya'daki düğünün ardından İstanbul'daki yakın dostları için de kutlama yapmak isteyen Özil, Çırağan ve Four Seasons başta olmak üzere 5 yıldızlı otelleri de ziyaret etti. Mesut Özil, düğün hazırlıklarıyla meşgulken güzel oyuncu Amine Gülşe de yeni dizisinin çekimleriyle uğraşıp bir yandan da instagram'da aşk şovuna devam etti. Önceki gün kuaföründe manikür yaptıran Gülşe, alyansının olduğu elini instagram'da paylaşıp düşman çatlattı.

ALYANS ŞOV

Alyansını her fırsatta gözler önüne seren Amine Gülşe, önceki gün de manikür sonrası elinin fotoğrafını paylaştı. Bu kareyi görenler ise "Manikür bahane, yüzük şov şahane" dedi.

ÇİFTE DÜĞÜN YAPACAKLAR

Temmuz'da nikah masasına oturması beklenen Mesut Özil'le Amine Gülşe'nin ilk düğünü futbolcunun doğup büyüdüğü ve ailesinin yaşadığı Almanya'da olacak. Türkiye'deki yakınları için de bir kutlama düzenleyecek olan ikili, İstanbul'da Boğaz'a karşı ikinci bir düğün yaparak yaz aylarında dünya gündemine yerleşecek.

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