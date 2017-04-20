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Amine Gülşe ve Mesut Özil hasret giderdi

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Amine Gülşe ve Mesut Özil hasret giderdi
Güzel oyuncu Amine Gülşe, nişanlısı Arsenalli futbolcu Mesut Özil'e iade-i ziyaret yaptı.

Şubat ayında aşkıyla İstanbul'da ev bakan ünlü futbolcu, İngiltere'ye dönünce Gülşe de soluğu Londra'da aldı. Güzel oyuncu, önümüzdeki hafta atv'de ekrana gelecek yeni dizisi 'İkisini de Sevdim'in çekimleri yoğunlaşmadan aşkıyla hasret giderdi. Önceki gün Özil'le Londra'da tura çıkan Gülşe, ünlü futbolcunun rehberliğinde turistik yerleri gezdi. Bu yaz nikah masasına oturmayı planlayan ikilinin ön balayı niteliğindeki aşk tatilleri ise ikilinin ayrı ayrı yaptıkları instagram paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

TAKİPÇİ SAYISI 850 BİNE ULAŞTI...

Mesut Özil'le birlikte olduğu duyulunca bir anda İngiltere basınının ilgi odağı olan Amine Gülşe, şöhretine şöhret kattı. İngiltere, İsrail, Hindistan ve Dubai başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca hayranının adına fan sayfaları açtığı Gülşe'nin sosyal medyadaki takipçi sayısı da katlandı. İlişkinin başlarında instagram'daki takipçi sayısına 150 bin kişi eklenen ünlü oyuncunun takipçileri evlilik haberinin ardından tırmanışa geçti. 825 bin kişi tarafından takip edilen Gülşe'nin her yaptığı da hayranları arasında olay oluyor. Öyle ki güzel oyuncunun atv'de yayınlanacak dizisi 'İkisini de Sevdim'i Gülşe'nin yabancı hayranları şimdiden yorum yağmuruna tutmaya başladı…

HER ÜLKEDE FANLARI VAR

Gülşe'nin Ortadoğu'dan Balkanlar'a, Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar çok sayıda ülkede milyonlarca seveni bulunuyor.

MİLYONA DAYANDI

Nişanlısı Mesut Özil sayesinde ünü sınırları aşan Amine Gülşe'nin takipçi sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

28 NİSAN 'DA BAŞLIYOR

Başrollerini Amine Gülşe ile Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dizi 'İkisini de Sevdim' 27 Nisan Perşembe akşamı atv'de ekrana gelecek. Dizide engellere rağmen yaşanması kaçınılmaz bir aşk anlatılacak.

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