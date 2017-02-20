  • BIST 88.697
  • Altın 144,311
  • Dolar 3,6280
  • Euro 3,8490
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Amina Gülşe'den yasak!

»
Amina Gülşe'den yasak!
2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 1,5 yıllık ayrılığın ardından Mesut Özil'e geri dönmüştü.

Amine Gülşe ve Mesut Özil çifti geçtiğimiz günlerde Londra'da baş başa yemek yerken görüntülenmişti.

Amine Gülşe barışmanın ardından Mesut Özil'e eski aşkı, Alman şarkıcı Mandy Capristo ile ilgili yasaklar getirdi.

Mesut Özil, sevgilisinin isteklerini anında yerine getirerek Mandy Capristo'yu sosyal medya hesaplarından takipten çıkardı, eski aşkına engel koydu. Cep telefonu numarasını da değiştiren Özil, Amine Gülşe'nin güvenini yeniden kazandı.

Amine mi? Mandy mi? 

Amine Gülşe, İngiliz ve Alman basınının yaptığı ankette sınıfı geçti. The Sun başta olmak üzere çok sayıda yabancı yayın kuruluşu tarafından yapılan "Amine Gülşe mi? Mandy Capristo mu? Hangisi daha güzel?" anketinde Amine Gülşe, Alman şarkıcıyı geride bıraktı.

Amine Gülşe, 14 Şubat'ta paylaştığı fotoğrafın altına "Herkesin sevgililer günü kutlu olsun, umarım bu güzel günde sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu ve aşkla dolu geçer" notunu düşmüştü. Arsenal'da top koşturan Mesut Özil, sevgilisi Amine Gülşe'nin isteği üzerine eski aşkı Mandy Capristo'yu sosyal medyadan engelledi, telefon numarasını değiştirdi.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ebru Gündeş kafaları karıştırdı!20 Şubat 2017 Pazartesi 15:00
  • Amina Gülşe'den yasak!20 Şubat 2017 Pazartesi 14:44
  • Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne saldırı böyle olmuş!20 Şubat 2017 Pazartesi 14:30
  • İstanbul'a yeni yağış dalgası!20 Şubat 2017 Pazartesi 14:16
  • Baronun atadığı avukatlar geri çekildi!20 Şubat 2017 Pazartesi 14:05
  • Trump'ın Büyükelçi adayından Türkiye'ye müjde!20 Şubat 2017 Pazartesi 13:57
  • Şike davasında olay çıktı!20 Şubat 2017 Pazartesi 12:33
  • İran'dan Türkiye'ye tepki!20 Şubat 2017 Pazartesi 12:13
  • Fehriye Erdal için son dakika kararı!20 Şubat 2017 Pazartesi 12:04
  • Sevgilisinden ayrılınca kendini yaktı!20 Şubat 2017 Pazartesi 11:59
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim