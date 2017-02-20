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- Evlilik programları kaldırılıyor mu?
- Eda Taşpınar iç çamaşırsız sokağa çıktı!
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- Hakan Sabancı doğum gününü kutladı
Amina Gülşe'den yasak!
2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 1,5 yıllık ayrılığın ardından Mesut Özil'e geri dönmüştü.
Amine mi? Mandy mi?
Etiketler: amine gülşe
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- 15:35 - Evlilik programları kaldırılıyor mu?
- 15:24 - Eda Taşpınar iç çamaşırsız sokağa çıktı!
- 15:14 - Artvinde inanılmaz olay...Sevgilisi bavuldan çıktı!
- 15:11 - TSK'dan son dakika duyurusu!
- 15:08 - Diyarbakır'da çatışma: 2 ölü, 1 yaralı
- 15:05 - Küçükçekmecede doğalgaz patlaması!
- 15:00 - Ebru Gündeş kafaları karıştırdı!
- 14:44 - Amina Gülşe'den yasak!
- 14:30 - Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne saldırı böyle olmuş!
- 14:16 - İstanbul'a yeni yağış dalgası!
- 14:05 - Baronun atadığı avukatlar geri çekildi!
- 13:57 - Trump'ın Büyükelçi adayından Türkiye'ye müjde!
- 13:33 - Meryem Üzerli; ''Eğlenmeyi seviyorum''
- 13:18 - Ivana Türk erkeklerine ne tavsiyeler verdi?
- 12:55 - Hakan Sabancı doğum gününü kutladı
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