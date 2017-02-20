Amina Gülşe'den yasak!

2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 1,5 yıllık ayrılığın ardından Mesut Özil'e geri dönmüştü.

Amine Gülşe ve Mesut Özil çifti geçtiğimiz günlerde Londra'da baş başa yemek yerken görüntülenmişti. Amine Gülşe barışmanın ardından Mesut Özil'e eski aşkı, Alman şarkıcı Mandy Capristo ile ilgili yasaklar getirdi. Mesut Özil, sevgilisinin isteklerini anında yerine getirerek Mandy Capristo'yu sosyal medya hesaplarından takipten çıkardı, eski aşkına engel koydu. Cep telefonu numarasını da değiştiren Özil, Amine Gülşe'nin güvenini yeniden kazandı. Amine mi? Mandy mi?



Amine Gülşe, İngiliz ve Alman basınının yaptığı ankette sınıfı geçti. The Sun başta olmak üzere çok sayıda yabancı yayın kuruluşu tarafından yapılan "Amine Gülşe mi? Mandy Capristo mu? Hangisi daha güzel?" anketinde Amine Gülşe, Alman şarkıcıyı geride bıraktı. Amine Gülşe, 14 Şubat'ta paylaştığı fotoğrafın altına "Herkesin sevgililer günü kutlu olsun, umarım bu güzel günde sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu ve aşkla dolu geçer" notunu düşmüştü. Arsenal'da top koşturan Mesut Özil, sevgilisi Amine Gülşe'nin isteği üzerine eski aşkı Mandy Capristo'yu sosyal medyadan engelledi, telefon numarasını değiştirdi.