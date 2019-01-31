Amerika'nın gizli planı ortaya çıktı

Wall Street Journal, ABD'nin Suriye'deki tampon bölge planının ayrıntılarını yazdı. Buna göre Trump yönetimi, tampon bölgeyi yeni oluşturulacak bir Batılı gücün korumasını istiyor.

ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından kurulacağı belirtilen tampon bölgeye ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre Washington, Türkiye ile Suriyeli Kürtler arasında olası bir çatışmayı engellemek için Batılı ülkelerden bir koalisyon oluşturmayı planlıyor, söz konusu tampon bölgeyi de bu koalisyonun korumasını istiyor.

FRANSA, İNGİLTERE VE AVUSTRALYA İDDİASI

Wall Street Journal'ın üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD, tampon bölgenin müttefikleri Fransa, İngiltere ve Avustralya tarafından kurulmasını planlıyor. Washington'ın kendi askerlerini çekip bu ülkelerin bölgeye yerleşmesi karşılığında askeri yardım önerdiği belirtiliyor.

‘TÜRKİYE KARŞI ÇIKTI'

"ABD yönetimi hem Türkiye'nin Suriye'deki ayrılıkçı Kürtlere dair endişelerini gidermek, hem de Türk güçlerini, IŞİD'le mücadele eden ABD destekli Suriyeli Kürtlerden uzak tutmak amacıyla, aralarında İngiltere, Fransa ve Avustralya'nın da bulunduğu müttefiklerini Suriye'nin kuzeyinde sorumluluk almaya ikna etmeyi umuyor. Kendi güvenli bölgesini kurmaya yemin etmiş Türkiye ise bu fikre karşı çıktı" denildi.

PLANIN AYRINTILARI NE?

Wall Street Journal, Amerikan planının ayrıntılarını da yazdı. Buna göre ABD, Türkiye-Suriye sınırında 32 kilometre (20 mil) derinliğinde, Fırat Nehri'nin doğu kıyısından Suriye-Irak sınırına uzanan bölgede Demokratik Suriye Güçleri ile birlikte sağladığı denetimi bir koalisyon gücüne bırakmayı planlıyor.

‘ABD GEREKİRSE IRAK'TAN MÜDAHALE EDECEK'

Kendi askerlerini çekecek olan Washington'ın, buraya yerleşecek Batılı güçlere istihbarat, gözetim ve keşif desteği vermeyi önerdiği belirtiliyor. ABD'nin komşu Irak'ta, ihtiyaç duyulması halinde yeniden Suriye'ye geçecek bir ‘hızlı reaksiyon gücü' bulundurma sözü verdiği de iddia ediliyor.

AVRUPALI YETKİLİ: DOĞRU AMA HENÜZ BİR KARAR ALINMADI

Gazetenin konuştuğu Avrupalı bir yetkili bu girişimi doğrularken, henüz resmi bir yanıt verilmediğini ve bir anlaşma yapılmadığını, görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Haberde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun önümüzdeki hafta IŞİD karşıtı koalisyona üye ülkelerden mevkidaşlarını ağırlayacağına dikkat çekildi.

‘DUNFORD AVRUPALI LİDERLERE MÜLTECİLER ÜZERİNDEN ANLATTI'

Wall Street Journal'a göre, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da geçen hafta Brüksel'de görüştüğü bir dizi Avrupalı lideri plana ikna etmeye çalıştı. Gazeteye konuşan yetkililer ABD'nin, ‘tampon bölge kurulmazsa 3.5 milyon sığınmacı Avrupa'ya kaçabilir' argümanını kullandığını söyledi.

‘SURİYELİ KÜRTLER DESTEK VERİYOR'

Haberde, şu an Washington'da bulunan Suriyeli Kürt lider İlham Ahmed'in de böyle bir plana destek verdiği belirtildi. Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) siyasi kanadı olan Demokratik Suriye Meclisi'nin (DSM) Başkanı olan İlham Ahmed'in, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile de biraraya geldiği ortaya çıkmıştı.

‘TRUMP TÜRKİYE'Yİ SEVDİĞİNİ DE SÖYLEDİ'

Trump'ın bir otelde yaşanan karşılaşmada Ahmed'e ‘Kürtleri koruyacak bir güvenli bölge sözü verdiği' ve "Kürtleri seviyorum" dediği belirtilmişti. Wall Street Journal, bu sohbete tanık olan bir kişiye dayandırarak, Trump'ın aynı zamanda ‘Türkiye'yi de sevdiğini' anlattı.