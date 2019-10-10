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AMERİKAN MEDYASINDAN BOMBA İDDİA: TRUMP’TAN ZARRAB MÜDAHALESİ!

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AMERİKAN MEDYASINDAN BOMBA İDDİA: TRUMP’TAN ZARRAB MÜDAHALESİ!
ABD merkezli Bloomberg yayın kuruluşu, Başkan Donald Trump'ın eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı Reza Zarrab davasının düşürülmesi konusunda ikna etmeye çalıştığını bildirdi.

Beyaz Saray’da 2017’de yapılan görüşme hakkında bilgi sahibi üç kişiye dayandırılan haberde, Trump’ın kendi avukatlığını da yapan Rudy Giuliani’nin müvekkili olan Zarrab’a karşı ABD’de açılan ‘yaptırım delme’ davasının düşürülmesi için dönemin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’dan Adalet Bakanlığı’na baskı yapmasını istediği öne sürüldü.

Gizlilik kaydıyla konuşan kaynaklar, Tillerson’ın talebi “bunun devam eden bir soruşturmaya müdahale olacağını” belirterek reddettiğini söyledi.

Oval Ofis’te bulunan herkesin Trump’ın bu talebi karşısında şoke olduğu bilgisi de haberde yer aldı.

Rex Tillerson’ın Trump’a yönelik itirazını Oval Ofis’in hemen dışında, koridorda sohbet ettiği dönemin Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly’ye de hemen ilettiği belirtildi.

ZARRAB İTİRAFÇI OLMUŞTU

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İran asıllı Türk iş adamı Reza Zarrab, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla ABD’nin New York eyaletinde yargılanmıştı. Zarrab duruşmalar sırasında itirafçı olmuştu ve aynı davada yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. ABD’de 28 ay hapis yatan Atilla, 19 Temmuz’da tahliye edilmiş ve Türkiye’ye dönmüştü.

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