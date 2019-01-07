Amerikan danışmanına yanıt " akıl dışıdır"

Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın, Amerikan ulusal güvenlik sözcüsü'nün Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı ve bir anlaşma yapmadan Türkiye operasyona başlamasın sözlerine ters tepki verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye’nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir" dedi. Kalın, "Bir terör örgütünün Kürtleri temsil ettiğini ileri sürmek, her şeyden önce Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Kürtleri korumaya yönelik anlaşma yapılmadan ABD, Suriye'den asker çekmeyecek. Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye Suriye'de operasyon yapmasın" açıklamasında bulunmuştu.