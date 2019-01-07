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Amerikan askerleri Suriye'den çekilecek ancak...

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Amerikan askerleri Suriye'den çekilecek ancak...
ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi konusunda yeni bir açıklama yaptı.

Trump'ın danışmanı John Bolton, "Kürtleri korumaya yönelik anlaşma yapılmadan ABD, Suriye'den asker çekmeyecek" demişti

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den Amerikan askerlerinin çekileceğini ancak bunun çabuk olacağı yönünde bir açıklamayı asla yapmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Kürtleri korumaya yönelik anlaşma yapılmadan ABD, Suriye'den asker çekmeyecek.
Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye Suriye'de operasyon yapmasın" açıklamasında bulunmuştu. 

İsrail'de yaptığı açıklamada, ülkesinin Suriye'den çekilmesini 'Türkiye'nin Kürtleri koruma güvencesi verme' şartına bağlayan Bolton, "Türkiye'nin, kendileriyle tam koordinasyon içinde olmadan Suriye'de askeri müdahalede bulunmasını istemediklerini" belirtmişti.

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