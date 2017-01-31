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Amerikalılar Müslüman mülteciler için yürüdü!

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Amerikalılar Müslüman mülteciler için yürüdü!
Zuhal Şengül yazdı

Amerikalılar Müslüman mülteciler için yürüdü!

 Amerika‘nın yeni Cumhurbaşkanı Donald Trump‘ın 3 ay süre ile 7 müslüman ülkeye Amerika‘ya seyahat yasağı koyması tüm dünya gündemine oturdu! Göreve gelmeden Amerika‘da Müslüman mülteci istemediğini en açık şekilde dile getiren Trump ‘ a kendi vatandaşlarından büyük tepki geldi .    29 Ocak pazar günü Amerikalılar çocuk, kadın, erkek,ünlü, ünsüz demeden bu Müslüman ülkelere gelen seyahat yasağını protesto etmek için yürüdüler . Hayatından gayet memnun olan komşum ,dışardan bakıldığında konu ile alakası olmadığını düşünebileceğiniz arkadaşlarım yürüdüler ! Yürüyüşte bir çok ünlü sanatçı, manken ve medyatik isimler vardı! Bu insanların hiç birinde ‘’ acaba cumhurbaşkanımız bizi yürürken görürse işlerimizi kaybeder miyiz ? ‘’ korkusu yoktu ! Trump tarafından Müslümanların Amerika ‘ da yaptıkları ve sayısız Amerikan vatandaşının ölümü ile sonuçlanan olaylar sık sık dile getirilse de bu insanlar ellerinde ‘’ Müslüman , Hristiyan ,Budist ,ateist hepimiz biriz ,dünyalıyız ‘’ yazan pankartlar ile ırkçılığa karşı yürüdüler . Müslümanların Amerika seyahat yasagı yeri gelince ‘’ gavur ‘’ olarak adlandırmaktan çekinmediğimiz çoğu Hristiyan olan insanlar tarafından protesto edildi .
     Derimizin rengi , hangi dinden ve ırktan olduğumuz gibi aslında kendi seçimimiz olmayan özelliklerle kendimizi diğer insanlardan üstün görmek sizce de saçma deil mi  ? Dininizi kendiniz mi seçtiniz ? Ya da milliyetinizi ? Hayır ! anneniz ,babanız nereli ise oralı sayıldınız ve yine annenizin , babanızın dini yazıldı kimliğinize ! Sizcede artık tarih boyunca insanların savaşmalarına ve kan dökülmesine sebep olan ırkçılık , dincilik ve cinsiyetçilik gibi kavramları geride bırakmamızın vakti gelip geçmedi mi ?
     Irkımız kendi tercihimiz değildir ama ırkçılık bir tercihtir , ırkçı olmayın!

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