AMERİKA'LI YILDIZ HAYATINI KAYBETTİ

Coronation ve Butterflies gibi dizilerde oynayan 65 yaşındaki Amerikalı oyuncu Andrew Hall, hastanlandıktan kısa bir süre sonra pazartesi günü hayatını kaybetti.

Amerikalı yıldız Andrew Hall, 65 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun menajeri twitter hesabından yaptığı açıklamada oyuncunun hayatını kaybettiği ve ölümünde duyduğu üzüntüyü ifade etti.

BİR ÇOK YAPIMDA ROL ALDI

Holloyaks, Holby City, ve Two Point Foru Children gibi diziler ve The Truth About Love and Gabriel Ernest gibi filmlerde oynayan Andrew, bazen de yönetmen olarak kamera arkasında çalıştı.

ADINI BUTTERFLIES DİZİSİYLE DUYURMUŞTU

Andrew, ismini BBC'de yayınlanan Butterflies televizyon dizinde oynadığı Russell rolü ile duyurmuştu.